Как продать машину в интернете: ключевые лайфхаки

Пожалуй, в наши дни самый простой способ продать свою машину - дать объявление на одной из интернет-площадок. А как это сделать, чтобы эффект получился максимальный?

Эффективность и внешняя простота этого способа продажи стала, так сказать, и причиной определенных осложнений: чтобы среди десятков тысяч предложений автомобилей потенциальный покупатель обратил внимание именно на вашу машину, желательно принимать дополнительные меры.

Автомобиль: в готовности

Машину надо хорошо помыть, а в салоне - тщательно прибраться. Под капотом все видимые детали надо обтереть от пыли и масла, пополнить уровни жидкостей в бачках. Некоторые мелкие детали, которые влияют на эстетику подкапотного пространства, есть смысл заменить новыми - речь идет о патрубках, шлангах, проводах, пластиковых деталях. Если на краске кузова есть сколы и заметные царапины, их стоит подкрасить тоненькой кисточкой, спичкой или зубочисткой. Профессиональная полировка абразивными препаратами освежит краску, но это довольно недешевая процедура. Адекватная альтернатива - самостоятельное натирание кузова восковой полиролью. На более-менее дорогой машине есть смысл устранить неполадки в системах, которые не требуют больших затрат, но будут заметны невооруженным глазом: стук ходовой, скрип тормозов, гудение трансмиссии, бубнение глушителя и т.д.

Что говорить покупателям

Когда вы общаетесь с потенциальными покупателями, важно правильно презентовать свою машину. Будет хорошо, если человек будет представлять себе, как вы ею пользовались и почему решили продать. Не стоит приукрашивать историю чрезмерно - если авто активно эксплуатировалось, лучше честно подать его как надежного помощника, но при этом подчеркнуть, что вы тщательно следили за его состоянием.

Причина продажи должна быть правдоподобной - если покупатель почувствует, что вы что-то скрываете, это подорвет доверие и может негативно повлиять на ход торгов или даже сорвать сделку. Иногда не помешает продемонстрировать чеки из проверенных СТО и магазинов запчастей - это подтвердит, как хорошо вы ухаживали за авто.

Что написать в объявлении

При создании объявления о продаже авто важно ориентироваться на своего потенциального покупателя. Если правильно представлять его интересы и приоритеты, будет смысл особо подчеркнуть соответствующие характеристики машины. Например, активные молодые люди часто обращают внимание на мощность двигателя, стильные диски, количество электронных систем - в первую очередь в салоне. Опытные водители старшего возраста скорее оценят машину, которая была у ответственного владельца. А деловые люди, ценящие свое время, лучше воспринимают лаконичные объявления без красочных фраз и вообще без лишней информации.

Не стесняйтесь показать, что авто недавно прошло дорогой ремонт. В любом случае текст должен быть четким, структурированным и понятным. Если вам сложно сформулировать описание, можно воспользоваться стандартной анкетой, которую обычно предлагают сайты объявлений - часто этого бывает достаточно, чтобы составить представление об авто без дополнительного текста.

Правильные фото

Фото в объявлении - суперважный источник информации о вашей машине и вашем отношении к ней. Поэтому покажите машину чистой, салон - без лишних вещей, ракурсы - максимально информативные. Подчеркните выгодные вам характеристики авто, показав те места, которые у вашей модели обычно изнашиваются, но у вас они в идеальном состоянии. Повреждения скрывать не стоит, но и ставить их на первый план тоже необязательно - сначала стоит заинтересовать покупателя. Не "вгоняйтесь" с чрезмерным марафетом авто - слишком натертые детали могут создать ощущение, что машину "украшали" только для продажи, а в реальной жизни за ней ухаживали не так старательно. Словом, главное - баланс между ухоженностью и естественностью.



Коротко

Продать автомобиль, даже свой собственный - своего рода искусство, ведь в этом деле есть очень много факторов, которые работают и в пользу продавца, и в пользу покупателя. Поэтому если вы решили не обращаться к услугам профессиональных перекупщиков, не спешите: вступайте в переговоры с каждым потенциальным покупателем, не отказывайтесь от торга, но и не соглашайтесь на первое попавшееся предложение. Ну и помните старую банальную формулу: на каждый товар есть свой покупатель. Ведь в конце концов ваша задача - правильно понять сущность "своего" товара и увидеть среди всех претендентов именно "его" покупателя.

При подготовке статьи были использованы материалы сайтов объявлений.