В Украине запретили сразу несколько популярных препаратов: о каких лекарствах идет речь

В Украине запретили несколько лекарственных средств. Речь идет об сериях препаратов, в которых выявили признаки фальсификации или несоответствия нормам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение " Держлікслужби" .

Что известно о запрете лекарств

"Распоряжениями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с несоответствием требованиям АНД запрещена реализация, хранение, применение следующих лекарственных средств", – говорится в сообщении.

В службе призывают в случае выявления запрещенных лекарственных средств, изъять их из обращения, а затем уничтожить или вернуть поставщику.

В течение 10 дней необходимо сообщить о принятых мерах Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Ивано-Франковской области, а также предоставить соответствующие документы – копии накладных и информацию о лекарственных средствах, не подлежащих дальнейшему использованию и переданные для уничтожения.

Также служба опубликовала перечень средств, которые возобновили в Украине. Просмотреть его можно здесь.

Какие средства запретили

Циклокс – эти таблетки индийского производства назначают при депрессии, тревожных расстройствах и панических атаках. Лекарства не прошли сертификации по несоответствию требованиям МКК (методов контроля качества) по показателям "Идентификация", "Количественное определение". Запрет действует на серию 1004282. Производитель КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД.

Oxycort – аэрозоль для кожи польского производства. Это средство предназначено для лечения воспалительных процессов кожи, осложненных бактериальной инфекцией, а также аллергических заболеваний кожи, ожогов и отморожения, вторичных инфекций после укусов насекомых.

Запрет действует на серию 1030623 лекарственного средства OXYCORT производства Polfa Tarchomin SA, Польша, с маркировкой на польском языке.

Эферокс – таблетки немецкого производства, которые используют для лечения щитовидной железы. Производитель Линдофарм ГмбХ, серия 2123534. В службе указали, что истек временный срок запрета, действовавший в течение 90 дней.

В прошлом году также был запрет на одну серию этого препарата из-за несоответствия показателя "маркировки" и негативного заключения о качестве лекарственного средства.

6-Метирулацил – субстанция, которую используют для лечения воспалительно-язвенных заболеваний нижних отделов толстого кишечника. Служба выявила признаки фальсификации серии 240210. Производитель Шицзяч-жуан Вангву Био-Фармасьютикал Сайенс энд Текнолоджи Ко.

Дивигель – гель, предназначенный для профилактики постменопаузального остеопороза с высоким риском перелома. Производитель препарата – финляндская компания Орион Корпорейшн, серия 2185529. В службе указали, что истек временный срок запрета, действовавший в течение 90 дней.