Люк, кондиционер или открытые окна: как экономнее настроить микроклимат в салоне авто

Свежих машин на украинских дорогах стало больше, но это не значит, что граждане теперь ездят летом с большим комфортом: на большинстве авто в жару все также открыты окна. В чем парадокс автомобильного микроклимата?

О том, как выгоднее обустроить микроклимат в салоне авто в теплое время года, читайте в материале РБК-Украина .

Казалось бы, в чем проблема – в каждой современной машине есть кондиционер, жми кнопку или выставляй градусы и наслаждайся прохладой? Но если бы все было так просто! По чисто техническим причинам поддерживать кондиционер в рабочем состоянии очень недешево, особенно если речь идет об автомобиле высокого класса и еще в потрёпанном состоянии. Поэтому и приходится говорить об альтернативных вариантах, типичных вообще-то для середины прошлого века.

Открытые окна

Казалось бы, самый простой вариант хоть как-то разогнать жару в салоне – открыть одно или два окна. Польза от такого хода очевидна, однако минусов – целый перечень.

Открытые окна, это:

Сквозняки. А там где сквозняки – там насморк и другие неприятности со здоровьем;

Шум в салоне. Уже на городской скорости с открытыми окнами интерьер наполнится звуками улицы, не всегда приятными. А на загородных скоростях ожидайте вдобавок аэродинамические шумы. Если вы привыкли к высокому комфорту в машине, уличная какофония может отвлекать вас от вождения;

Пыль на одежде и деталях интерьера. Да, открытые окна наделяют любую машину еще одним кабриолетным нюансом: и мелкая малозаметная пыль, и соцветия деревьев и кустов, и сухие листья и вода из лужи – все может попасть на ваше торпедо, особенно в городских условиях;

Увеличение расхода топлива (на скорости свыше 60 – 70 км/ч). Даже одно открытое окно существенно нарушает аэродинамику автомобиля, увеличивая сопротивление воздуху.

Наконец, следует понимать, что окна могут эффективно проветрить салон после стоянки на солнце, но не могут значительно снизить температуру относительно уличной. Они ведь запускают в машину не что иное, как горячий уличный воздух.

Люк

Современный – и штатный! – люк в крыше отличается от открытого окна в лучшую сторону. Ведь в большинстве случаев этот девайс обустроен с учетом аэродинамики, с защитной сеткой-экраном и без выступающего канта. Словом, владельцам машин с люком летом могут позавидовать другие коллеги-водители, потому что с открытым люком:

Нет сквозняка;

Воздух не вдувается в салон, а вытягивается из него. Вернее, приток воздуха есть, но он происходит через систему вентиляции, а то и через салонный фильтр, так что пыли в машину попадает мало;

Меньше шума.

Мы не скажем, что люк заменяет кондиционер, но ехать с ним комфортнее, чем с полностью открытым окном. При этом потребление горючего он тоже увеличивает, ведь находится примерно в той же зоне повышенного давления на кузове, что и передние окна.

Кондиционер

То, что исправный кондиционер, в составе климат-контроля или самостоятельный, снижает температуру в салоне до вполне комфортной, понятно. Но недостатки у него тоже есть:

Увеличивает потребление горючего на любой скорости. Причем достаточно заметно – в зависимости от класса машины и объема двигателя, как минимум, на 0,7 – 1,0 л/100 км;

Ухудшает динамику автомобиля, отбирая часть мощности мотора;

При неосторожном ипользовании может спровоцировать простудные заболевания;

На теплообменнике "кондишена" под торпедо часто поселяются плесень и бактерии, с которыми надо бороться;

На машине старше 5-6 лет кондиционер требует ежегодного обслуживания, а то и ремонта. Для сложных современных моделей такой сервис может обойтись в десятки тысяч гривен.

Акцентируем ваше внимание, что кондиционер нуждается в дополнительных порциях горючего на любой скорости, а не только на загородной трассе. Более того, потребление больше растет во время ускорений и меньше – при равномерном движении на одних оборотах.

Что требует больше топлива: кондиционер или окна

Относительно расхода горючего можно сказать больше. С одной стороны, у каждой модели автомобиля свои нюансы аэродинамики, и вероятно, что влияние открытых окон на обтекаемость будет разным. С другой стороны, автожурналисты rbc.ua в свое время проводили несколько импровизированных тестирований.

Опираясь на штатный борткомпьютер, мы сравнивали в одинаковых условиях расход горючего при включенном "на минимум" кондиционере и при открытом наполовину правом переднем окне. На нескольких автомобилях В- и С-класса в обоих случаях цифры соразмерны – на скорости 90 км/ч прирост аппетита составлял порядка 0,7 – 0,9 л/100 км.

Но повторимся, что не претендуем здесь на совершенно достоверное исследование. Это был всего-навсего журналистский эксперимент без серьезной инструментальной базы.

Если коротко

Лучше кондиционера нет способа охладить салон машины в жару. Но если он неисправный или когда нужно сэкономить горючее, в городском режиме его часто может заменить открытое окно или люк. А вот при быстром движении по трассе с окнами и люками следует соблюдать осторожность. Да, отремонтировать кондей бывает очень дорого, но агитируя за его исправность, напомним его второй плюс: во влажную погоду кондиционер является суперэффективным средством для мгновенной очистки окон от запотевания. А это уже не просто комфорт, но и безопасность движения.