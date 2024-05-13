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Ставки для населения снижаются: сколько стоит кредит в банке

Украина, Понедельник 13 мая 2024 12:29
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Ставки для населения снижаются: сколько стоит кредит в банке Фото: банки кредитуют население под 34,4% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в апреле 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Ставки для населения снижаются: сколько стоит кредит в банке

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 241 млрд гривен.

Ставки для населения снижаются: сколько стоит кредит в банке

Учетная ставка и планы банков

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, а в апреле - до 13,5%. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что банки будут выдавать больше кредитов населению в течение этого года. При этом требования к заемщикам будут снижаться.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в 2023 году среднем оставались на уровне около 30% годовых.

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