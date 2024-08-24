Как правильно покупать товары с гарантийным ремонтом: разъяснение Госпродпотребслужбы

В ведомстве отмечают, что прежде чем завершить покупку продавец должен ознакомить покупателя с правилами пользования товаром. Важно, чтобы товар был проверен на соответствие потребительским свойствам и наличие всех необходимых эксплуатационных документов, включая гарантийный талон и отрывные талоны на гарантийное обслуживание.

Кроме того, продавец обязан заполнить соответствующие разделы гарантийного и отрывного талонов на гарантийное обслуживание и предоставить информацию о предприятиях, осуществляющих гарантийный ремонт.

В случае, если товар нуждается в проведении работ по вводу в эксплуатацию, потребителю должна быть предоставлена соответствующая информация или обеспечено выполнение таких работ.

Не менее важно получить расчетный документ на полную сумму сделки, подтверждающий факт покупки товара. В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что потребителям не следует стесняться спрашивать у продавца эту информацию, ведь это их право.