Как правильно инвестировать в недвижимость в Украине в 2025 году: советы экспертов

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Рост цен на недвижимость

Рынок недвижимости Украины в 2025 году демонстрирует тенденцию к росту цен. С начала года средняя стоимость квартир на первичном рынке выросла на 8,5%, достигнув 2,3 млн гривен за однокомнатную квартиру.

Вторичный рынок также зафиксировал рост на 4,4%, где средняя цена квартир составляет 1,8 млн гривен за однокомнатную квартиру.

Особенно активно дорожают частные дома, которые за последние месяцы выросли в цене на 16,6%, и теперь их средняя стоимость составляет 2,6 млн гривен за одноэтажный дом.

Почему сохраняется спрос на жилье

Как сообщила Елена Бондарук в комментарии РБК-Украина, рынок недвижимости активен уже несколько лет благодаря государственным программам: Є-Оселя, Є-Відновлення и компенсаций военным.

Эксперт отметила, что за счет государства сейчас осуществляется много сделок. В частности, наблюдается следующий механизм, работающий по спирали: инвестор покупает жилье, ремонтирует, продает и получает прибыль; вновь покупает недвижимость и так до тех пор, пока не приобретет необходимую недвижимость для постоянного проживания.

Также есть сделки, когда покупают жилье за собственные сбережения, например, те, кто не планирует возвращаться в разрушенные города. И всегда есть спрос на смену жилья по более банальным, бытовым причинам - необходимость расширения квадратных метров или получения средств от продажи квартиры и тому подобное.

"Украинцы всегда оптимистично настроены - верят в победу и подорожание недвижимости. Это также одна из причин активности рынка недвижимости", - рассказала РБК-Украина эксперт. То есть, недвижимость - это актив, цена которого скорее всего будет расти и ее покупатель уверен в надежности и прибыльности своей инвестиции, поэтому спрос на жилье сохраняется на высоком уровне.

Где в Украине выгодно покупать недвижимость

По словам Елены Бондарук, прибыльные инвестиции в недвижимость в 2025 году - это новостройки столицы и ближайшего пригорода. Эксперт добавила, что окупаемость таких объектов составляет 8-10 лет, если сдавать их в аренду, или 25% дохода при условии ремонта и последующей продажи.

Выбор локации и ликвидность объекта являются основными факторами, которые определяют успешность инвестиций. Учитывая активность рынка, инвесторы преимущественно выбирают новостройки в готовых домах, а для тех, кто не имеет достаточно средств, доступны варианты с рассрочкой платежей в начале строительства.

Западные регионы, такие как Львов и Ужгород, также имеют тенденцию к росту цен. На сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове на вторичном рынке достигает 65 тысяч долларов, в Ужгороде - 55 тысяч долларов.

Какое жилье стоит выбрать для инвестиций

Инвесторы имеют два основных варианта для вложений: новостройки и вторичное жилье. Елена Бондарук прокомментировала особенности каждого из них:

Новостройки. Застройщики вынуждены повышать цены на недвижимость из-за роста стоимости строительных материалов и услуг. Государственная служба статистики Украины прогнозирует, что цены на первичном рынке могут вырасти на 20-25% в 2025 году. Инвесторы часто предпочитают новостройки, потому что это все-таки новое жилье и оно всегда будет обещать более высокую окупаемость при перепродаже. Однако, без ознакомления с разрешительными документами на землю, строительные работы, и без проверки заказчика и подрядчиков рисковать не стоит.

Вторичное жилье. В этом сегменте создается "рынок покупателя". На сайтах цены на квартиры могут существенно отличаться от фактической стоимости сделки. Риски при покупке недвижимости на вторичном рынке почти отсутствуют, если проверять документы должным образом. Для этого стоит обращаться к профессионалам.

Инвестирование в недвижимость является выгодным вариантом, однако важно правильно выбирать объекты и учитывать все возможные риски. Ключевыми факторами для успеха является выбор локации, тип недвижимости и проверка документов.