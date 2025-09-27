RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Как правильно действовать при ДТП: в полиции напомнили важные правила

Фото: Что нужно делать в случае ДТП (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полиция напоминает водителям порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Обязательно оформлять аварию через европротокол или вызывать полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Основные шаги после ДТП:

  • остановиться и оставаться на месте происшествия, чтобы полицейские могли установить все обстоятельства;
  • проверить наличие травмированных и в случае необходимости вызвать скорую и оказать первую помощь. Если пострадавших нет - включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;
  • сообщить 112, указав: точное место ДТП, наличие пострадавших и их состояние, марки и модели автомобилей, получивших повреждения.

Европротокол можно применить при условии:

  • отсутствия травмированных и погибших;
  • отсутствия ущерба третьим лицам;
  • наличия действительных полисов обязательного страхования;
  • достижения согласия между водителями относительно всех обстоятельств;
  • трезвого состояния участников;
  • убытки не превышают 250 тыс. гривен (для договоров с 2025 года) или 160 тыс. гривен (для старых договоров).

Если хотя бы одно условие не соблюдено, нужно обязательно вызвать полицию.

Ранее РБК-Украина писало, что водителям запрещено выезжать на автомобиле с неисправностями: не работают тормоза, рулевое управление, освещение, сигнализация, стеклоочистители или шины. Полиция отмечает проверять техническое состояние авто перед поездкой для безопасности на дороге.

Также мы рассказывали, что водители и пассажиры должны всегда пристегиваться ремнями безопасности, соблюдая правила их правильного крепления, чтобы обеспечить безопасность во время поездки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППДРАвтомобильное движение