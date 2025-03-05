Как работают совместные оборонные предприятия Украины и Европы: детали от Минстратегпрома

Как отметили в ведомстве, совместные предприятия уже начинают работать как ремонтные хабы, но это пока первый этап. Потом они займутся производством готовых вооружений.

Также украинские производители получают доступ к технологиям компаний-партнеров. Это усиливает связи между украинской и европейской оборонными отраслями промышленности, а также между украинскими производителями и правительствами стран-партнеров.

"После нашей победы у Украины будет мощный ОПК с большим объемом производства - соответственно, им нужны будут покупатели. Сейчас налаживаются необходимые партнерские связи. Партнеры привыкают покупать украинское вооружение, проверенное на реальном поле боя и модифицированное в соответствии с его требованиями", - обратили внимание в министерстве.

Также страны-партнеры проявляют интерес к частным оборонным украинским предприятиям.

"Частные производители являются лидерами на рынке беспилотников, РЭБ, бронеавтомобилей и т.д. Они масштабируются, запускают новые производственные линии и осваивают новые компетенции", - сказали РБК-Украина в "Украинской бронетехнике".