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Как работают совместные оборонные предприятия Украины и Европы: детали от Минстратегпрома

Иллюстративное фото: Украина и Европа создают совместные оборонные предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Украина и Европа уже создают совместные оборонные предприятия. Сейчас лидером в этом направлении является Германия.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве стратегических отраслей промышленности.

Как отметили в ведомстве, совместные предприятия уже начинают работать как ремонтные хабы, но это пока первый этап. Потом они займутся производством готовых вооружений. 

Также украинские производители получают доступ к технологиям компаний-партнеров. Это усиливает связи между украинской и европейской оборонными отраслями промышленности, а также между украинскими производителями и правительствами стран-партнеров.

"После нашей победы у Украины будет мощный ОПК с большим объемом производства - соответственно, им нужны будут покупатели. Сейчас налаживаются необходимые партнерские связи. Партнеры привыкают покупать украинское вооружение, проверенное на реальном поле боя и модифицированное в соответствии с его требованиями", - обратили внимание в министерстве. 

Также страны-партнеры проявляют интерес к частным оборонным украинским предприятиям. 

"Частные производители являются лидерами на рынке беспилотников, РЭБ, бронеавтомобилей и т.д. Они масштабируются, запускают новые производственные линии и осваивают новые компетенции", - сказали РБК-Украина в "Украинской бронетехнике".

Напомним, в 2023 году Украина и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Такое предприятие занимается обслуживанием техники, которую Украине передают западные союзники.

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