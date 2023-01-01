Как будут работать почтовые операторы на новогодние праздники
Крупнейшие национальные операторы Украины - "Укрпочта" и "Новая почта" - обнародовали графики работы своих отделений на новогодние праздники. Известен также график работы компании Meest Почта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты компаний.
Главный национальный оператор "Укрпочта" будет работать по обычному графику все дни, кроме 1 и 7 января. В эти два праздничных дня все почтовые отделения будут выходными.
Месторасположение и график работы отделений "Укрпочты" можно проверить по ссылке на сайте компании.
Отделения и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по следующему графику:
- 1 января - выходной, поэтому загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно будет получить;
- 7 января - отделения будут работать по обычному графику.
В межпраздничные дни "Новая почта" работает по стандартному режиму. А вот найти ближайшее работающее отделение и узнать график работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте компании.
График работы подразделений компании Meest Почта на новогодние праздники таков:
- штатные отделения - 1 января выходной день, со 2 января будут работать по стандартному графику;
- отделения на партнерских локациях (магазины, торгово-развлекательные центры и др.) - 1 января будут работать по графику работы локаций, на которых они расположены, со 2 января будут работать по стандартному графику.
Список собственных и партнерских отделений Meest Почта можно просмотреть здесь.
Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрпочта" будет доставлять пенсии украинцам по крайней мере до конца войны.
Кроме того, мы писали, сколько будет стоить доставка подарков по праздникам через "Новую почту".
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