ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Как будет работать фонд компенсации и есть ли ограничения для бизнеса: что говорят в Кабмине

10:56 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Как будет работать фонд компенсации и есть ли ограничения для бизнеса: что говорят в Кабмине Фото: Александр Кравченко (facebook.com mineconomdev)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ущерб украинской экономики от войны в 2026 году достиг 10 млрд долларов. Чтобы помочь пострадавшему бизнесу, Кабмин планирует запустить спецфонд, однако для наполнения этого механизма правительству придется пойти на непопулярные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко Forbes.

"Страхование - запрос номер один, который мы слышим на встречах с бизнесом. В идеале мы бы полностью полагались на рыночные механизмы. Но у украинского страхового рынка пока нет достаточной емкости, чтобы покрыть такие риски", - заявил министр.

Он также отметил, что в настоящее время частный рынок не готов страховать рисковые регионы.

"Нет страховой и перестраховой компании, которые были готовы сейчас застраховать, например АЗК в Полтавской области, или склады в Броварах", - пояснил он.

Общий портфель ущерба в 2026 году министр оценил в 10 млрд долларов. Для помощи бизнесу Кабмин планирует запустить отдельный фонд страхования военных рисков. Этот фонд, по словам министра, должен брать на себя так называемый first loss, а дальше риск сможет покрывать частный страховой рынок.

Условия работы фонда:

  • Фонд должен иметь не менее 2-3 млрд долларов капитала.
  • Компании-участники программы будут платить страховую премию в размере 2%.
  • Стартовый капитал фонда - не менее 50% государственных и 50% донорских средств.
  • Взнос государства должен составлять не менее 1 млрд долларов.

Как пояснил Кравченко, государственное финансирование фонда планируется за счет повышения НДС.

"Повышение НДС является не идеальным, но оптимальным решением - учитывая масштаб ресурса, скорость его мобилизации и макроэкономическое влияние. По оценкам НБУ, повышение НДС может прибавить 0,4-0,7% к инфляции в течение года. Повышение НДС - 1 млрд долларов взноса в фонд", - пояснил он, отметив, что НДС - не идеальное решение, но мы находимся в войне, и нужно из плохих решений выбрать наименее плохое.

Будут ли ограничения в страховании?

По словам Кравченко, страховые взносы будут добровольными, без ограничений по отраслям или регионам.

"Будем страховать физические активы - склады, АЗС, заводы и т.п., но предварительно не продукцию. Лимит на один объект - 10 млн долларов. В то же время большие и сверхконцентрированные риски, вероятно, страховать не будем - например, атомные или крупные энергетические станции ", - пояснил он.

Читайте также: Экономика теряет около 2 млрд гривен в час простоя бизнеса, - Минэкономики
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Министерство экономики
Новости
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики