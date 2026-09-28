Как будет работать фонд компенсации и есть ли ограничения для бизнеса: что говорят в Кабмине

Ущерб украинской экономики от войны в 2026 году достиг 10 млрд долларов. Чтобы помочь пострадавшему бизнесу, Кабмин планирует запустить спецфонд, однако для наполнения этого механизма правительству придется пойти на непопулярные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко Forbes .

"Страхование - запрос номер один, который мы слышим на встречах с бизнесом. В идеале мы бы полностью полагались на рыночные механизмы. Но у украинского страхового рынка пока нет достаточной емкости, чтобы покрыть такие риски", - заявил министр.

Он также отметил, что в настоящее время частный рынок не готов страховать рисковые регионы.

"Нет страховой и перестраховой компании, которые были готовы сейчас застраховать, например АЗК в Полтавской области, или склады в Броварах", - пояснил он.

Общий портфель ущерба в 2026 году министр оценил в 10 млрд долларов. Для помощи бизнесу Кабмин планирует запустить отдельный фонд страхования военных рисков. Этот фонд, по словам министра, должен брать на себя так называемый first loss, а дальше риск сможет покрывать частный страховой рынок.

Условия работы фонда:

Фонд должен иметь не менее 2-3 млрд долларов капитала.

Компании-участники программы будут платить страховую премию в размере 2%.

Стартовый капитал фонда - не менее 50% государственных и 50% донорских средств.

Взнос государства должен составлять не менее 1 млрд долларов.

Как пояснил Кравченко, государственное финансирование фонда планируется за счет повышения НДС.

"Повышение НДС является не идеальным, но оптимальным решением - учитывая масштаб ресурса, скорость его мобилизации и макроэкономическое влияние. По оценкам НБУ, повышение НДС может прибавить 0,4-0,7% к инфляции в течение года. Повышение НДС - 1 млрд долларов взноса в фонд", - пояснил он, отметив, что НДС - не идеальное решение, но мы находимся в войне, и нужно из плохих решений выбрать наименее плохое.

Будут ли ограничения в страховании?

По словам Кравченко, страховые взносы будут добровольными, без ограничений по отраслям или регионам.

"Будем страховать физические активы - склады, АЗС, заводы и т.п., но предварительно не продукцию. Лимит на один объект - 10 млн долларов. В то же время большие и сверхконцентрированные риски, вероятно, страховать не будем - например, атомные или крупные энергетические станции ", - пояснил он.