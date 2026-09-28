ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Як працюватиме фонд компенсації та чи є обмеження для бізнесу: що кажуть в Кабміні

10:56 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Як працюватиме фонд компенсації та чи є обмеження для бізнесу: що кажуть в Кабміні Фото: Олександр Кравченко (facebook.com mineconomdev)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Збитки української економіки від війни у 2026 році сягнули 10 млрд доларів. Для допомоги постраждалому бізнесу Кабмін планує запустити спецфонд, однак для наповнення цього механізму уряду доведеться піти на непопулярні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка Forbes.

"Страхування - запит номер один, який ми чуємо на зустрічах з бізнесом. В ідеалі ми б повністю покладалися на ринкові механізми. Але український страховий ринок наразі не має достатньої ємності, щоб покрити такі ризики", - заявив міністр.

Він також зазначив, що наразі приватний ринок не готовий страхувати ризикові регіони.

"Немає страхової і перестрахової компанії, які були б готові зараз застрахувати, наприклад АЗК в Полтавській області, або склади у Броварах", - пояснив він.

Загальний портфель збитків у 2026 році міністр оцінив у 10 млрд доларів. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків. Цей фонд, за словами міністра, має брати на себе так званий first loss, а далі ризик зможе покривати приватний страховий ринок.

Умови роботи фонду:

  • Фонд має мати щонайменше 2-3 млрд доларів капіталу.
  • Компанії-учасниці програми сплачуватимуть страхову премію у розмірі 2%.
  • Стартовий капітал фонду - щонайменше 50% державних і 50% донорських коштів.
  • Внесок держави має становити щонайменше 1 млрд доларів.

Як пояснив Кравченко, за державне фінансування фонду планується за рахунок підвищення ПДВ.

"Підвищення ПДВ є не ідеальним, але оптимальним рішенням - з огляду на масштаб ресурсу, швидкість його мобілізації та макроекономічний вплив. За оцінками НБУ, підвищення ПДВ може додати 0,4-0,7% до інфляції протягом року. Підвищення ПДВ - 1 млрд доларів внеску до фонду", - пояснив він, зазначивши, що ПДВ - не ідеальне рішення, але ми знаходимося у війні, і треба з поганих рішень обрати найменш погане.

Чи будуть обмеження у страхуванні?

За словами Кравченка, страхові внески будуть добровільними, без обмежень за галузями чи регіонами.

"Страхуватимемо фізичні активи - склади, АЗС, заводи тощо, але попередньо не продукцію. Ліміт на один об’єкт - 10 млн доларів. Водночас великі та надконцентровані ризики, ймовірно, страхувати не будемо - наприклад, атомні чи великі енергетичні станції", - пояснив він.

Читайте також: Економіка втрачає близько 2 млрд гривень за годину простою бізнесу, - Мінекономіки
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Міністерство економіки
Новини
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки