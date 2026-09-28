Экономика теряет около 2 млрд гривен в час простоя бизнеса, - Минэкономики
Один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике Украины около 2 миллиардов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко Forbes Ukraine.
"По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн", - отметил Кравченко.
По его словам, отдельно оценить влияние обстрелов на ВВП очень сложно. Причина - перебои со снабжением, экспортом и простой предприятий.
Сколько бизнесов после атак полностью остановилось или релоцировалось, статистики пока нет. "Ситуация меняется буквально каждый час", – говорит министр.
В начале года в Минэкономики ожидали рост ВВП на 2,4%. В середине 2026 года этот прогноз снизили до 1,6%.
"К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на понижение темпов роста на 0,5%", - добавил министр.
Наибольшие поступления за год дал аграрный сектор, потому что был хороший урожай. Но это может измениться, если начнутся системные атаки на элеваторы и инфраструктуру.
"Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны", - подчеркнул Кравченко.
В бюджете на 2027 год заложен пессимистический план - рост на 1,3%.
"Видим, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3-0,5%. Это по состоянию на сейчас", - рассказал министр.
Напомним, что Россия изменила тактику и целенаправленно уничтожает производства, склады и экспортеры.
Поэтому бизнес закрывается или сокращает работников.
Тем временем, премьер-министр Украины Сергей Корецкий советует семьям маломобильных людей и людей с инвалидностью заранее продумать, где они будут находиться зимой.
Причина - возможны длительные блекауты.