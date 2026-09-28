Экономика теряет около 2 млрд гривен в час простоя бизнеса, - Минэкономики

Один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике Украины около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко Forbes Ukraine.

"По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн", - отметил Кравченко.

По его словам, отдельно оценить влияние обстрелов на ВВП очень сложно. Причина - перебои со снабжением, экспортом и простой предприятий.

Сколько бизнесов после атак полностью остановилось или релоцировалось, статистики пока нет. "Ситуация меняется буквально каждый час", – говорит министр.

В начале года в Минэкономики ожидали рост ВВП на 2,4%. В середине 2026 года этот прогноз снизили до 1,6%.

"К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на понижение темпов роста на 0,5%", - добавил министр.

Наибольшие поступления за год дал аграрный сектор, потому что был хороший урожай. Но это может измениться, если начнутся системные атаки на элеваторы и инфраструктуру.

"Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны", - подчеркнул Кравченко.

В бюджете на 2027 год заложен пессимистический план - рост на 1,3%.

"Видим, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3-0,5%. Это по состоянию на сейчас", - рассказал министр.

Напомним, что Россия изменила тактику и целенаправленно уничтожает производства, склады и экспортеры.