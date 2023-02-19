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Как вести себя на льду: 10 основных советов от спасателей

Фото: как вести себя на льду: 10 основных советов от спасателей (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в последнее время ведет себя очень обманчиво. Чтобы избежать ЧП на открытом льду, следует придерживаться нескольких правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.

Чтобы не допустить несчастных случаев на водоемах, спасатели напоминают о следующем:

  • Безопасным для пешехода считается лед, толщина которого - не менее 7 см.
  • Если толщина льда меньше 7 см - выходить на него категорически запрещается.
  • Запрещено наступать на потемневшие участки льда, самый опасный - мутный, непрозрачный и белый лед.
  • Прочность льда проверяют толстой палкой (шестом), ударяя ею 2-3 раза в одно и то же место подальше от себя.
  • Категорически запрещается испытывать крепость льда ударами ног.
  • Переходя замерзший водоем, следует пользоваться проложенными тропами.
  • Ступая замерзшим водоемом, следует быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места.
  • Детям запрещается самостоятельно выходить на лед или кататься на льду без присмотра взрослых.
  • Во время подледной ловли рыбы не рекомендуется одновременно пробивать много лунок на небольшой площадке, скапливаться в группы. Рыбаки должны пробивать проруби на расстоянии 4-5 м друг от друга.
  • Каждый рыбак должен иметь с собой крепкую веревку длиной 12-15 метров с большой глухой петлей на конце, а также держать рядом с лункой доску или большую ветку.
  • Запрещено выходить на лед в ночное время суток.

Как сообщалось, 12 февраля, в Днепропетровской области спасатели освободили рыбаков, дрейфовавших на льдинах.

Напомним, 11 февраля в Ровно трое подростков провалились под лед. Двух из них удалось спасти.

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ГСЧС