ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк розширив можливості для зняття готівки на касах магазинів

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 березня 2022 12:50
ПриватБанк розширив можливості для зняття готівки на касах магазинів Фото: Готівку на суму до 6000 гривень можна зняти в магазинах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк та мережа Фокстрот запустили послугу зняття готівки на касах магазинів мережі. Зняття коштів доступне в момент купівлі будь-якого товару у Фокстрот та оплати карткою будь-якого банку через термінал ПриватБанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, ліміт суми для зняття до 6000 грн (за умови доступної суми в касі).

З початку воєнних дій в Україні клієнти ПриватБанку отримали через торгові точки понад 1 млрд гривень готівки завдяки сервісу "Готівка на касі".

Така послуга дає можливість при покупці товару на касі магазину отримати кошти з банківської картки - від 500 до 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні