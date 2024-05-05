RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: советы Минреинтеграции

Фото: как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Семье, которая встречает военнослужащего, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать различные "послевоенные" реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Во время адаптации вернувшийся с фронта человек может переживать различные типы реакций. Среди них:

  • физические,
  • поведенческие,
  • эмоциональные.

Физические могут проявляться в проблемах со сном и еде, тахикардии, головных болях или болях в мышцах. Поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности. Эмоциональные - в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

Такие реакции могут длиться некоторое время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту.

Как облегчить адаптацию

  • осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
  • помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
  • проявите терпение;
  • позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
  • учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
  • уважайте личные границы близкого человека.

 

Напомним, руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов рассказал, что не все семьи могут выдержать разлуку, из-за чего в Украине увеличилось количество разводов.

Полное интервью с руководителем капелланской службы ГУР МО - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины