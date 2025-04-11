Как улучшить проходимость автомобиля: изучаем все доступные методы

Времена, когда наличие привода 4х4 решало все вопросы проходимости машины, прошли. Сегодня даже если речь идет о полноприводном кроссовере, для движения за пределами асфальта часто требуется принять дополнительные меры по улучшению внедорожных возможностей.

Что улучшает проходимость автомобиля

Прежде всего надо понимать, что полный привод не является залогом успешного преодоления бездорожья, и тем более он - не единственный атрибут настоящего вездехода. Так вот некоторые вроде бы второстепенные признаки и могут существенно повлиять на возможности вашего моноприводного авто. Тем более что большинство из них владелец может организовать собственными силами.

Геометрическая проходимость. Именно так звучит технический термин, объединяющий параметры, уберегающие машину от контактов с грунтом, по которому она движется. Вообще на этот параметр влияют колесная база (она желательно меньше), клиренс (больше - лучше), передний и задний свесы (желательно как можно короче).

Укоротить колесную базу без радикальной перестройки всего авто нельзя, а вот клиренс увеличить можно - и такое лифтование также увеличит так называемые углы въезда и съезда.

Чтобы авто не цеплялось за дорогу (или то, что ею называется) днищем, бортами и бамперами, нужен больший клиренс - просвет между самой низкой точкой машины и грунтом. Относительно несложными средствами его можно увеличить на 3 - 4 см. Можно и больше, но это уже будет отражаться на управляемости машины и ресурсе ее ходовой.

При этом инструменты лифтинга просты: добавляются проставки под пружины подвески, иногда еще и под амортизаторы. Также в определенной степени помогает использование шин большего диаметра - насколько позволит ходовая часть и геометрия крыльев авто. Однако роль шин в повышении проходимости не ограничивается увеличением диаметра.

Шины. Специальные внедорожные шины нужны всем авто, которым предстоит штурмовать бездорожье - в том числе и самым крутым внедорожникам с приводом 4х4. Понятно, что болотная резина класса M+S (Mud+Snow) с большими шашками протектора на ведущих колесах принципиально улучшит проходимость и моноприводной машины. Другое дело, что подобрать такие покрышки можно не для всех легковых авто. В крайнем случае можно использовать зимние шины арктического типа - они имеют протектор, схожий по нарезке с "грязевой" резиной.

Навыки водителя. Пожалуй, не менее половины успеха автомобиля на бездорожье - это уровень мастерства водителя. И авто без полного привода это касается в первую очередь. Управление машиной на тяжелых дорогах - тема отдельной статьи, но здесь кратко скажем о главных навыках:

Распознавание начала буксования колес, ведь реакция на него должна быть мгновенной;

Умение вести машину на небольших оборотах двигателя "внатяг" - когда мотор не глохнет, но и не передает чрезмерной тяги на колеса;

Опыт трогаться с места без пробуксовки на скользкой поверхности;

Умение быстро переключать трансмиссию поочередно в режим переднего и заднего хода. Это нужно для освобождения из грязи или снега методом раскачки.

На самом деле эти приемы совсем нетрудные, и отработать их можно путем тренировок на подходящей местности. При этом желательно учиться на машине той же модели и на той же резине, что будут использоваться во время реальных поездок по тяжелым дорогам.

Рекомендация

Наверное, вы знаете пословицу о крутизне джипа и расстоянии, которое надо бежать за трактором? Поэтому задумавшись о совершенствовании своего авто до уровня внедорожника, помните, что в мире нет таких вездеходов, которые могли бы проехать везде. И главное для водителя перед преодолением бездорожья на любой машине - правильно сопоставить состояние маршрута со своими навыками и возможностями автомобиля.

При подготовке статьи были использованы материалы "Autobild Все ведущие" и "Офф-Роуд Центр 4х4".