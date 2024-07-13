Как накажут водителя электросамоката за наезд на пешехода: ответ юриста

Что говорят правила ПДД об электросамокатах

"Прежде всего нужно понимать, что с точки зрения п. 1.10 ПДД, самокат с электродвигателем до 4 кВт - подпадает под определение мопеда. Но фактически не может быть зарегистрирован соответствующим образом (в отличие от электроскутеров), поскольку не имеет соответствующей светотехники и других конструктивных элементов. По сути, электросамокат вообще не предназначен для участия в дорожном движении", - говорит юрист.

Также этот транспорт не совсем безопасен, ведь с высоким центром тяжести из-за езды стоя, и маленькие колеса, он не имеет ни должной устойчивости, ни нормальных тормозных характеристик.

"Поскольку электросамокат с точки зрения ПДД подпадает под определение мопеда, его водитель может нести ответственность не только за управление при отсутствии соответствующих документов, но и за езду по тротуарам, например", - отмечает Володарский.

Как накажут водителя электросамоката за наезд на пешехода

При наезде на пешехода нужно вызвать полицию. Если травм нет, полицейские должны составить протокол об административном правонарушении. При незначительных повреждениях водителя накажут по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях Украины. Он предусматривает штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов (850 грн).

"Если травмы есть, то открывается уголовное производство, в ходе которого, в частности, назначается судебно-медицинская экспертиза, и в случае если телесные повреждения, по меньшей мере, средней тяжести, то это основание привлечения виновника к уголовной ответственности. Мало того, и к гражданскому иску потерпевшего о возмещении материального и морального вреда", - говорит юрист.

В случае нанесения травм виновник может быть наказан по ст. 286 или ст. 291 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от тяжести травм наказание может штрафом и не ограничиться.

Электросамокаты не предназначены для участия в дорожном движении (фото: Getty Images)

Есть ли прецеденты привлечения к ответственности за такое нарушение

По словам юриста, прецедентов привлечения к ответственности водителей электросамокатов немного, но они есть, в том числе и уголовные дела. Верховный Суд в контексте возмещения ущерба признал, что эксплуатация электросамоката является источником повышенной опасности, равно как и автомобиль.

"На самом деле проблема нуждается в комплексном решении, поскольку на нарушение водителей электросамокатов не реагирует полиция (однако как в основном и на нарушение пешеходов или велосипедистов), а прокатные фирмы фактически предоставляют в "дистанционную" аренду такую технику без требований наличия соответствующих документов, навыков вождения и экипировки, что опасно как для самих пользователей, так и для окружающих", - говорит Володарский.