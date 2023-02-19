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Как продлить временную защиту в Нидерландах: инструкция

Фото: Нидерланды продлили временную защиту для украинцев (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Власти Нидерландов продлили действие директивы о временной защите до 4 марта 2024 года, чтобы украинцы могли легально находиться в стране более года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на visitukraine.today.

Чтобы продлить временную защиту в Нидерландах, украинцам нужно сделать только одно - подтвердить место жительства. Больше никаких действий не следует делать, поскольку IND (Служба иммиграции и натурализации) автоматически проверит адрес. Впоследствии IND отправит письмо на адрес, зарегистрированный в BRP (персональная база данных). Поэтому очень важно проверить, правильно ли зарегистрирован адрес.

Внимание! Все украинцы, на которые распространяется Директива о временной защите, получат письмо от IND до 25 февраля 2023 года. Образец письма, которое должно поступить, можно посмотреть на английском или украинском языках.

Если к этой дате письмо от IND не поступило, необходимо позвонить в эту службу. Записываться на прием не нужно, вопрос решается в телефонном режиме.

Служба IND напоминает, на кого распространяется действие Директивы о временной защите в Нидерландах - нужно зайти на эту страницу, где аккумулируется вся информация о гражданах, которые могут получить временную защиту в Нидерландах.

IND добавляет, что в этом году произошли изменения и беженцы из Украины, не имеющие украинского гражданства, с 4 марта 2023 года не смогут получить временную защиту.

"Если вы относитесь к этой категории и получили справку по месту жительства, проигнорируйте его - IND направил письмо по ошибке", - уточняют в Службе.

Недавно РБК-Украина сообщало, что делать, если нет визы временной защиты в Чехии: советы Миграционной службы.

Кроме того, мы писали, что украинцы с визой в Канаду не теряют право на убежище в Чехии. Министерство внутренних дел страны сделало исключение в процедуре продления временной защиты.

Напомним, мы писали, что в Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты.

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