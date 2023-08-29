Украинцы за границей могут остаться без пенсий: как сохранить выплаты

При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд ее выплата прекращается. Украинцы за границей могут отправить документы по почте для продления выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отмечается в сообщении, чтобы возобновить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Вместе с тем граждане, временно проживающие за границей и получившие там временную защиту или статус беженца, имеют возможность отправить заявление о возобновлении выплаты пенсии с необходимыми документами по почте в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Необходимые документы

К заявлению о возобновлении пенсии прилагаются копии паспорта, документов о получении временной защиты или статуса беженца и о регистрации месяца временного проживания / пребывания лица за границей (с переводом), обязательно предоставляется оригинал документа об удостоверении факта, что человек жив.

Кроме того, копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально.

Получить возобновленную пенсию можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) или в Польше, международным почтовым переводом. Для получения почтового перевода необходимо послать в АО "Укрпочта" заявление в бумажной или электронной форме.

Кроме того, если со страной временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну, обратившись, частности, в Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

Пенсия по почте

Напомним, Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о выплатах "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины.

Украинцы, которые раньше получали пенсии и социальные выплаты через "Укрпочту", смогут получить свои деньги за границей. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.