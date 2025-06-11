Как начиналась "Паутина": СБУ показала новое видео спецоперации по уничтожению авиации РФ

На обнародованных кадрах можно увидеть хронологию спецоперации, во время которой дронам СБУ удалось поразить 41 российский самолет.

Как пишет СБУ, замыслом непосредственно руководил глава ведомства Василий Малюк. Подготовка же к спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Как проходила спецоперация

Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны. После этого на территорию страны-террориста были переправлены модульные деревянные домики.

Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые, в свою очередь, разместили на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а беспилотники вылетели, чтобы поразить российские бомбардировщики.

Как отметил Малюк, СБУ, в соответствии с законами и обычаями войны, отработала по абсолютно законным целям - военным аэродромам и авиации России, которые привлечены к бомбардировкам украинских городов.

"Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина", - добавил глава СБУ.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию во время которой были поражены четыре военных аэродрома России:

"Оленья";

"Иваново";

"Дягилево";

"Белая".

На вражеских аэродромах базировалась стратегическая авиация страны-террориста, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

В целом потери авиации России в результате операции составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", "Ан-12" и "Ил-78". Стоимость пораженной техники превышает 7 млрд долларов.

Больше подробностей о ходе операции - в материале РБК-Украина.