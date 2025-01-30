Как повышение учетной ставки повлияет на депозиты, кредиты и валютный рынок?

Депозиты



Решение повысить учетную ставку прежде всего направлено на поддержание спроса населения на гривневые инструменты для сбережений – срочные депозиты и ОВГЗ. Мы уже увидели первую реакцию депозитных ставок на декабрьское решение. Пока она незначительна, ставки несколько выросли в номинальном измерении. Однако за такой короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило ожидать, особенно учитывая существенные вливания ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета.

В то же время отдельные банки уже отреагировали повышением депозитных ставок. Ожидаем, что банки дополнительно увеличат ставки по срочным гривневым депозитам в ответ на январское решение, учитывая конкуренцию за вкладчика.



Кредиты



Влияния на динамику кредитования от декабрьского повышения учетной ставки, как и ожидалось, мы не зафиксировали, учитывая прошлогодний мощный импульс для развития этого направления. Ставки по кредитам бизнеса остаются на уровне доковидного 2019 года – это около 15%.

Мы не ожидаем, что текущее повышение ставки будет иметь существенное сдерживающее влияние на кредитование, учитывая, значительную конкуренцию между банками за качественных заемщиков и прогресс в реализации Стратегии по развитию кредитования.

Решение о повышении ставки нацелено на то, чтобы снизить давление на валютный рынок и цены, и сохранить устойчивость инфляционных ожиданий. Ужесточение политики увеличит уверенность экономических агентов в готовности НБУ сдержать инфляцию. А макрофинансовая стабильность и устойчивые ожидания – важная предпосылка для развития кредитования.



Валютный рынок



Для валютного рынка в декабре прежде всего влияние имели интервенции НБУ. Благодаря этому, несмотря на существенный рост спроса на валюту (из-за действия сезонных факторов) гривна к доллару в декабре ослабла лишь на 1%. Задача поддерживать устойчивость валютного рынка остается для нас актуальной, ведь это важно, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы.

Текущее же повышение учетной ставки, направленное на защиту гривневых сбережений от инфляции, будет сдерживать давление на валютном рынке и международные резервы. Зато, если бы монетарная политика НБУ не направлялась на борьбу с инфляцией и гривна потеряла бы доверие, то на валютном рынке оказались бы не только те средства, которые сейчас хранятся в гривневых депозитах и ОВГЗ, а и средства с текущих счетов. Потому что зачем испытывать судьбу, если завтра гарантированно будет дороже? Повышение учетной ставки позволит даже не рассматривать такой сценарий.



И наконец – инфляция



Несмотря на то, что текущее ускорение инфляции вызвали прежде всего временные факторы, реакция монетарной политики важна. Как свидетельствует наш, украинский, и мировой опыт, своевременная реакция центрального банка позволяет удержать контроль над инфляционными ожиданиями.

Если же реакция центробанка является пассивной, люди ожидают, что инфляция и дальше будет расти, что закладывается в уровне зарплат, объемы потребления, стремление купить иностранную валюту и в конце концов в цены. При таких условиях инфляция начинает сама себя подпитывать через высокие производственные затраты бизнеса и давление на обменный курс.

Поэтому чтобы ни говорили теоретики о монетарной или немонетарной природе инфляции... например, мы видим упреки вроде "как НБУ учетной ставкой собирается влиять на цены на яйца" и одновременно "на самом деле рост инфляции вызван только девальвацией гривни"... адекватная и своевременная реакция центробанков, как показывает именно опыт, а не экзотические экономические теории, имеет большое значение.

Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики, что уже заложено в прогноз НБУ. Благодаря исчерпанию временных факторов ценового давления (об этом подробнее рассказывал здесь) и мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ (а об этом - здесь) инфляция замедлится до 8,4% в 2025 году и до цели 5% – в 2026 году.

И напоследок – относительно "сногсшибательного влияния девальвации". В последние месяцы курсовой фактор даже в определенной степени сдерживал рост цен. Причина – с осени прошлого года курс гривны устойчиво укрепляется к евро, которое имеет весомое значение для украинского импорта.