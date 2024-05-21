Теория без автошколы и 40 часов практики: как в Украине получить водительские права

Умение водить автомобиль сегодня - это не прихоть, а необходимость, однако быть участником дорожного движения в качестве водителя - это прежде всего ответственность.

Для того чтобы получить водительские права необходимо пройти теоретический и практический экзамены.

Теоретический экзамен

Чтобы его сложить в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К теоретическому экзамену можно подготовиться самостоятельно. Будущие водители могут учить теорию в соответствии с темами типовой учебной программы. Также можно воспользоваться онлайн-тренажером ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы, которые будут на экзамене.

Для сдачи теоретического экзамена надо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается две ошибки, если больше - экзамен не сдан.

В следующий раз сдать теоретический экзамен можно будет не раньше, чем через 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по теории. Лица, которые проходили теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать теоретический экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.

Результат теоретического экзамена, действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи.

Обучение в автошколе

После успешной сдачи теоретического теста будущим водителям нужно найти аккредитованное учебное заведение. Это может быть любая автошкола или та самая, в которой проходили теоретическую подготовку.

В автошколе кандидат должен овладеть практическим курсом подготовки, сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство об окончании обучения. Этот документ учебное заведение направляет в сервисный центр МВД.

Количество практических часов, необходимых для приобретения навыков управления транспортными средствами разных категорий, определяется типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. К примеру, будущий водитель категории В должен пройти не менее 40 часов практических занятий на автомобиле с механической коробкой передач, и не менее 38 часов - с автоматической коробкой передач.

Практический экзамен

Свидетельство о прохождении практики в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре Министерства внутренних дел. Если во время военного положения срок действия свидетельства о сдаче экзамена по вождению закончился, такой человек может сдать практический экзамен в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Медицинская справка о пригодности управления транспортным средством для сдачи экзаменов должна быть действительной, информация о состоянии здоровья - актуальной.

Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, то следующая попытка может быть в течение 10 календарных дней. Отсчитывать стоит со дня после провала экзамена. Таким образом, у вас будет больше времени на дополнительные занятия, чтобы лучше подготовиться к следующей попытке.

Существует ограничение на количество попыток сдать практический экзамен в течение двух лет с даты выдачи свидетельства о прохождении практики.

Те, кто сдает практический экзамен в сервисном центре Министерства внутренних дел, получают первые водительские права, срок действия которых составляет 2 года.