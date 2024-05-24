Одна из земель Германии вводит изучение украинского языка в школах

В земле Гессен в Германии вводят украинский язык как второй иностранный. Это облегчит украинским детям сдачу выпускного экзамена в школах.

Это будет первая федеральная земля в Германии, которая делает такой шаг для беженцев из Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de .

Украинским беженцам сложно учиться в немецких школах, что касается и требования изучать другой иностранный язык в дополнение к немецкому и английскому. Гессен будет первой федеральной землей, где в школах введут украинский язык как второй иностранный.

Немецкое законодательство требует, чтобы учащиеся, посещающие гимназию, изучали второй иностранный язык для сдачи выпускного экзамена Abitur. Однако для украинских учеников это сложно, поэтому некоторые покидают гимназию и поступают в среднюю школу, где нет требования второй иностранной. В других федеральных землях предлагаются только индивидуальные языковые курсы по украинскому в школах.

Как отметили в правительстве земли Гессен, эта инициатива является четким знаком солидарности с Украиной и направлена на сохранение украинской идентичности, культуры и связей украинских беженцев с родиной, что будет способствовать их возвращению домой в будущем.

В земле Гессен проживает около 20 000 детей и более 300 учителей из Украины. Кроме немецкого и английского в школах доступен только русский как второй иностранный. Но для большинства украинских беженцев он может быть неприемлем как "язык врага".