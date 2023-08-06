ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как переселенцам восстановить паспорт: разъяснение Минреинтеграции

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 22:50
Как переселенцам восстановить паспорт: разъяснение Минреинтеграции Фото: в Минреинтеграции рассказали переселенцам, что нужно для восстановления паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские переселенцы должны пройти процедуру идентификации в случае, если им необходимо восстановить свой паспорт.

Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, процедура идентификации может усложниться в случае, если человек не может предоставить другой документ, в котором содержится его фотография.

Тогда проверка факта принадлежности человека к гражданству Украины может происходить при помощи Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы или других информационных баз. В процессе проверки также учитывается вся информация, которую подал заявитель.

В случае, если при помощи полученной информации личность все так же не идентифицировали, применяется процедура опроса свидетелей, которых указывает заявитель. Процедура может происходить в режиме видеоконференции.

В ходе проведения видеоконференции свидетель должен предъявить документы, которые удостоверяют его личность и подтверждают гражданство Украины или специальный статус члена семьи. Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа/подразделения ГМС.

Сотрудник ГМС должен записать видеоконференцию, поскольку эта запись дополняет анкету для оформления нового паспорта.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе подчеркивали, что украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт України Министерство реинтеграции
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена