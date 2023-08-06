Как переселенцам восстановить паспорт: разъяснение Минреинтеграции

Украинские переселенцы должны пройти процедуру идентификации в случае, если им необходимо восстановить свой паспорт.

Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, процедура идентификации может усложниться в случае, если человек не может предоставить другой документ, в котором содержится его фотография.

Тогда проверка факта принадлежности человека к гражданству Украины может происходить при помощи Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы или других информационных баз. В процессе проверки также учитывается вся информация, которую подал заявитель.

В случае, если при помощи полученной информации личность все так же не идентифицировали, применяется процедура опроса свидетелей, которых указывает заявитель. Процедура может происходить в режиме видеоконференции.

В ходе проведения видеоконференции свидетель должен предъявить документы, которые удостоверяют его личность и подтверждают гражданство Украины или специальный статус члена семьи. Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа/подразделения ГМС.

Сотрудник ГМС должен записать видеоконференцию, поскольку эта запись дополняет анкету для оформления нового паспорта.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе подчеркивали, что украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.