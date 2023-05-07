Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: объяснение Минреинтеграции

В ведомстве рассказали, что подтвердить профессиональную квалификацию можно обратившись в квалификационный центр. Там также присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование). Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за границей.

"После оценки знаний и компетентностей личности центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии", - уточняют в Минреинтеграции.

Для того, чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:

подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;

пройти собеседование в квалификационном центре;

пройти процедуру оценки в квалификационном центре;

получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.

С перечнем квалификационных центров можете ознакомиться по ссылке.