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Как переселенцам получить бесплатное лечение и медицинские препараты: инструкция

Фото: Как переселенцам получить бесплатное лечение и медицинские препараты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине действует упрощенный доступ граждан к первичной медицинской помощи. Это сделано для того, чтобы переселенцы имели возможность получить бесплатное лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Внутренние переселенцы могут быть приняты в любом медучреждении, если он способен обеспечить необходимое лечение. Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства при пребывании в стационаре или в рамках программы "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции рассказало, как получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты:

Напомним, что за январь 2023 года было начислено пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на общую сумму около 6,2 млрд гривен.

Власти Кипра продлили еще год гражданам Украины действие статуса лиц, которые находятся под временной защитой.

Для украинцев в странах Евросоюза продолжили бесплатный роуминг. Они и дальше смогут звонить своим родным в Украину по сниженным ценам.

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