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Кипр продлил украинцам право на временную защиту

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Кипр, Среда 15 февраля 2023 07:52
Кипр продлил украинцам право на временную защиту Фото: Кипр продлил украинцам право на временную защиту (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти Кипра продлили еще на год гражданам Украины действие статуса лиц, находящихся под временной защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Кипра.

Отмечается, что право на временную защиту автоматически продлевается на один год, то есть до 4 марта 2024 года, для тех граждан Украины, которые уже получили такой статус на Кипре.

Таким образом, украинцам, которые уже пользуются временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

Однако тем гражданам Украины, которые собираются впервые обрести такой статус, необходимо будет подать соответствующий запрос иммиграционным властям.

Ранее сообщало, что Польша изменила правила повторного въезда для беженцев из Украины. Теперь пограничникам необходимо предоставить электронный документ diia.pl.

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