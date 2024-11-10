Как в пару кликов получить статус безработного в "Дія": инструкция

Упрощенную форму заявления могут подавать внутренне перемещенные лица, а также те, кто находится на временно оккупированных территориях или в зонах, где идут (или шли) боевые действия, и не имеют всех документов, необходимых для регистрации в качестве безработного.

Как получить услугу

Онлайн:

войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на портале с помощью электронной подписи или BankID.

выберите услугу "Получение статуса безработного".

выберите формат подачи заявления - стандартную или упрощенную.

Упрощенная форма доступна для ВПЛ и тех, кто находится на временно оккупированных территориях или в районах с активными (или бывшими) боевыми действиями и не имеет всех необходимых документов. Перечень соответствующих территорий определяется и обновляется на государственном уровне.

Стандартную форму заявления могут подать все граждане с полным пакетом сканированных документов и электронной подписью.

Также стоит отметить, что пособие по безработице предоставляется только тем лицам, которые зарегистрированы как безработные в центре занятости.

Продолжительность выплат пособия по безработице

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", продолжительность выплат пособия зависит от продолжительности страхового стажа:

до 3 лет - до 180 дней;

от 3 до 6 лет - до 210 дней;

от 6 до 12 лет - до 240 дней;

от 12 до 18 лет - до 270 дней;

от 18 до 24 лет - до 300 дней;

от 24 до 30 лет - до 330 дней;

свыше 30 лет - до 360 дней.

Для лиц предпенсионного возраста (за один год до достижения пенсионного возраста, при наличии нужного стажа) выплаты продолжаются до 360 дней. Если до пенсионного возраста осталось два года, выплаты могут предоставляться до 720 дней.

Для молодежи, которая только что завершила или прервала обучение в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования, а также для тех, кто уволился со срочной военной или невоенной службы и ищет первое место работы, а также для внутренне перемещенных лиц без необходимых документов для предоставления статуса безработного, выплаты по безработице продолжаются не более 120 дней после регистрации в установленном порядке в качестве безработных.

Во время действия военного положения продолжительность выплат ограничивается 90 календарными днями.

Выбор банковской карты для получения выплат

При подаче заявления по упрощенной форме помощь перечисляют на карту "эПоддержки", которую можно открыть в любом из банков-партнеров программы. Для заявления по стандартной форме нужен социальный счет в любом банке. Информацию о возможности открытия социального счета можно уточнить в вашем банке.

Как отменить статус безработного

Для прекращения статуса безработного можно воспользоваться услугой "Отмена статуса безработного" на портале "Дія", подав соответствующее заявление.

Другие услуги в "Дія"

Министерство цифровой трансформации постоянно расширяет функционал портала и мобильного приложения "Дія", добавляя новые услуги для удобства пользователей.

Среди доступных возможностей в приложении: