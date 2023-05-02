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Как получить выписку о без вести пропавшем родственнике: объяснение МВД

Фото: в МВД объяснили, как получить выписку о без вести пропавшем родственнике (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы получить выписку, подтверждающую статус пропавшего без вести родственника, украинцам нужно обратиться в МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и МВД.

Отметим, что сегодня в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. Через месяц после того, как в реестр внесли данные о пропавшем, родные смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую его статус.

Выписки из Единого реестра будут предоставлять представители Департамента информатизации МВД.

Чтобы получить документ, нужно обратиться в МВД (отправить по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, МВД, или на электронный ящик pgmia@mvs.gov.ua) с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запросчика и степень родства с пропавшим лицом.

На основании выписки родственники смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

Ранее РБК-Украина объясняло, с чего начать поиск пропавших без вести людей.

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