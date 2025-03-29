Как получить статус УБД и восстановить удостоверение: детали

Статус участника боевых действий (УБД) является важным документом для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях. Вот несколько основных шагов, как получить этот статус в Украине.

Как получить статус УБД

Этот процесс автоматизированный. Все данные военнослужащего вносятся в реестр уполномоченным лицом воинской части. Если данные соответствуют требованиям, статус предоставляется автоматически в режиме реального времени.

Если через реестр невозможно получить статус, можно обратиться в Комиссию по вопросам рассмотрения материалов. Срок рассмотрения заявления - один месяц. Если решение не удовлетворяет заявителя, есть возможность обжаловать его в административном или судебном порядке.

Для получения статуса после освобождения нужно собрать документы, среди которых заявление, копии паспорта, идентификационного номера и две фотографии 3х4. Документы подают в ТЦК и СП, которые направляют запрос в воинскую часть.

Восстановление удостоверения УБД

В случае потери или повреждения удостоверения УБД нужно подать заявление в полицию (в случае потери) или подать поврежденное удостоверение для восстановления. Все документы предоставляются вместе с двумя фотографиями.

Получение статуса УБД дает военнослужащим правовые и социальные гарантии, подтверждающие их участие в защите Родины.