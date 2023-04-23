Как получить рецепт на лекарства жителям сел: объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения объяснили, как получить рецепт на необходимые препараты, если вы проживаете в сельской местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Министерство обещает, что лекарственные средства для жителей сел станут доступнее, и "в настоящее время правительство работает над принятием соответствующих решений".
"Ожидается упрощение требований к открытию аптек в сельской местности и дополнительно введение механизма по запуску мобильных аптечных пунктов, которые будут работать в сельской местности, где аптечные учреждения отсутствуют", - отметили в Минздраве.
Как же получить рецепт на лекарства, если вы проживаете в отдаленной местности, где нет доступа к врачу?
Напомним, в Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Отметим, РБК-Украина опубликовала полный список лекарств, которые можно будет купить только по электронному рецепту.
Также Минздрав разъяснил три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.
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