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Как получить рецепт на лекарства жителям сел: объяснение Минздрава

Фото: в Минздраве объяснили, как получить рецепт на лекарства жителям сел (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве здравоохранения объяснили, как получить рецепт на необходимые препараты, если вы проживаете в сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министерство обещает, что лекарственные средства для жителей сел станут доступнее, и "в настоящее время правительство работает над принятием соответствующих решений".

"Ожидается упрощение требований к открытию аптек в сельской местности и дополнительно введение механизма по запуску мобильных аптечных пунктов, которые будут работать в сельской местности, где аптечные учреждения отсутствуют", - отметили в Минздраве.

Как же получить рецепт на лекарства, если вы проживаете в отдаленной местности, где нет доступа к врачу?

  • Если у вас хроническое заболевание и требуется постоянный прием необходимых препаратов, врач из другого населенного пункта по предварительной договоренности может выписать вам повторный рецепт на лекарства дистанционно.
  • Для этого следует проговорить такую возможность с врачом, а в случае необходимости - сконтактировать с врачом в согласованном формате.
  • При этом вы получите только смс с номером рецепта и кодом его погашения, который нужно сообщить фармацевту в аптеке.
  • Врач не только сможет выписать вам электронный рецепт на лекарства дистанционно, но и при каждом таком контакте будет отслеживать динамику вашего лечения.
  • Также по е-рецепту вы можете получать лекарства, включенные в программу "Доступные лекарства", бесплатно или с частичной оплатой.
  • Если у вас нет возможности получить электронный рецепт, бумажный рецепт на нужное лекарство вам может выписать фельдшер местного фельдшерско-акушерского пункта. А в перспективе фельдшер также сможет выписывать рецепт в Электронной системе здравоохранения.

Напомним, в Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Отметим, РБК-Украина опубликовала полный список лекарств, которые можно будет купить только по электронному рецепту.

Также Минздрав разъяснил три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.

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Министерство здравоохранения Украины