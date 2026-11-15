Как получить консультацию врача онлайн и по телефону: в НСЗУ назвали условия

Украинцы могут консультироваться с врачами дистанционно в рамках программы медицинских гарантий. Такая помощь доступна бесплатно при определенных условиях и не требует отдельного договора медучреждения с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

В службе объяснили, что для получения медицинской помощи не всегда нужно лично ехать в больницу или амбулаторию. В некоторых случаях врач может проконсультировать пациента по телефону или с помощью других средств телемедицины.

В 2026 году использование телемедицинских технологий предусмотрено в 29 из 46 пакетов Программы медицинских гарантий.

В каких случаях можно получить помощь дистанционно

В частности, телемедицина доступна в пределах следующих направлений:

первичная медицинская помощь - семейный врач может провести дистанционную консультацию, если позволяет состояние здоровья пациента;

- семейный врач может провести дистанционную консультацию, если позволяет состояние здоровья пациента; реабилитационная помощь - телемедицинские технологии могут использовать для консультаций и реабилитации;

- телемедицинские технологии могут использовать для консультаций и реабилитации; мобильная паллиативная помощь - пациенты могут получать помощь по месту нахождения, в частности дистанционно, для них предусмотрено по меньшей мере одно дистанционное взаимодействие в неделю;

- пациенты могут получать помощь по месту нахождения, в частности дистанционно, для них предусмотрено по меньшей мере одно дистанционное взаимодействие в неделю; другие виды специализированной помощи - в зависимости от пакета могут быть доступны дистанционные консультации, диагностика и наблюдение за состоянием здоровья.

В то же время, решение о возможности дистанционной консультации принимает врач. Если для оценки состояния пациента требуется личный осмотр или дополнительные обследования, телемедицина не сможет их заменить.

Как фиксируют дистанционные консультации

Удаленная медицинская помощь должна быть зафиксирована в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Медицинский работник вносит туда запись о консультации и ее содержании - так же, как и после личного приема.

Это подтверждает факт предоставления услуги и позволяет медучреждению отчитываться о ней в соответствии с условиями договора с НСЗУ.

Более подробно о том, какие дистанционные услуги доступны в рамках Программы медицинских гарантий, можно узнать непосредственно в медицинском учреждении, в которое планируете обратиться.