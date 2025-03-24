Как получить разрешение на оружие в Украине и кому могут отказать: объяснение юриста

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Кому разрешено иметь оружие в Украине

По словам эксперта, в Украине все больше людей интересуются, как получить разрешение на оружие - будь то для самозащиты, охоты или спорта. Особенно актуальным этот вопрос стал после начала военного положения и запуска в 2023 году Единого реестра оружия (который упростил учет оружия для гражданских).

"Но процедура получения разрешения до сих пор имеет свои нюансы: от медицинских справок до курсов стрельбы", - отметил юрист.

Он объяснил, что в целом владеть оружием в Украине могут не все. Кто имеет такое право - четко определяет действующее законодательство.

"Во-первых, это зависит от возраста: охотничье гладкоствольное ружье можно получить с 21 года, а нарезное - с 25", - рассказал Лобунько.

Холодное или пневматическое оружие разрешают с 18 лет, а травматическое - только определенным категориям лиц (например журналистам или правоохранителям в отставке) - с 21 года.

"Во-вторых, важно не иметь судимостей. Если у вас есть непогашенная судимость, то права на разрешение у вас нет", - сообщил старший юрист практики военного права.

Кроме того, нужно соответствовать определенным критериям по здоровью.

"Психические расстройства, зависимость от наркотических и психотропных - это автоматический отказ от нарколога и психиатра", - заметил специалист.

Последнее условие - человек должен уметь обращаться с оружием. Для этого придется пройти специальные курсы.

Как оформить разрешение на оружие: алгоритм действий

Лобунько рассказал, что в целом процесс получения разрешения на оружие в Украине не слишком сложный, однако требует времени и внимания к деталям. На практике это выглядит так:

сначала нужно пойти к врачу (вам понадобится медицинская справка, которая подтвердит, что у вас нет проблем со здоровьем, которые мешают владеть оружием - речь идет о стандартной форме 127/о, которую выдают в поликлинике после осмотра терапевта, психиатра и нарколога);

(вам понадобится медицинская справка, которая подтвердит, что у вас нет проблем со здоровьем, которые мешают владеть оружием - речь идет о стандартной форме 127/о, которую выдают в поликлинике после осмотра терапевта, психиатра и нарколога); после этого нужны курсы обращения с оружием (их проводят специализированные центры - учат стрелять, ухаживать за оружием, рассказывают о правилах безопасности и по завершению выдают сертификат, без которого заявление на разрешение не примут);

(их проводят специализированные центры - учат стрелять, ухаживать за оружием, рассказывают о правилах безопасности и по завершению выдают сертификат, без которого заявление на разрешение не примут); следующий шаг - подача документов на получение разрешения на оружие.

Юрист уточнил, что при этом украинцам нужны:

паспорт;

идентификационный код;

медицинская справка;

сертификат с курсов;

справка о несудимости (ее можно быстро получить через приложение "Дія").

"Заявление подаете или онлайн - через сайт МВД, или лично - в полиции или ТЦК и СП. После этого ждете до 30 дней - правоохранители проверяют, имеете ли вы право на разрешение. Если все хорошо, вы получаете разрешение", - рассказал эксперт.

Он отметил, что такое разрешение действует три года, однако затем его можно продлить еще на пять лет.

"С разрешением идете в магазин, покупаете оружие и регистрируете его в Едином реестре. Все просто, если знать, куда обращаться и что делать", - сообщил юрист.

Кому и почему могут отказать в разрешении

В некоторых случаях человеку могут отказать в разрешении на оружие.

"Не всем удается пройти этот путь до конца. Есть несколько причин, по которым вам скажут "нет". Самая распространенная - судимость. Если вы совершили преступление и судимость еще не погашена - будет отказ", - рассказал Лобунько.

То же, по его словам, касается людей с серьезными проблемами со здоровьем (например, если вы стоите на учете из-за психических расстройств или зависимости от наркотических веществ).

Еще одна причина отказа - действительность и актуальность представленных документов (ведь подделка или сокрытие фактов сразу вылезет наружу во время проверки).

"И, конечно, если вам еще не исполнился нужный возраст для определенного типа оружия, придется подождать", - добавил юрист.

В то же время он сообщил, что бывают случаи, когда отказ можно обжаловать.

"Например, если полиция ошиблась или нарушила процедуру. Но для этого нужна помощь юриста, который разберется в деталях и подготовит иск в суд", - объяснил эксперт.

Может ли понадобиться помощь юриста

По мнению Лобунько, оформить разрешение самостоятельно возможно, хотя это не всегда легко.

"Ошибка в документах или незнание нюансов могут затянуть процесс или привести к отказу. Юрист поможет собрать все необходимое, проверит, соответствуете ли вы требованиям, а в случае отказа - обжалует его в суде", - пояснил он.

Юрист добавил: это особенно актуально, если дело запутанное или вы не уверены в своих правах.

"Получить разрешение на оружие в Украине - реально, если вы готовы пройти несколько простых этапов и соответствуете требованиям закона. Но важно помнить: оружие - это не только право, но и ответственность. Если у вас нет судимостей, проблем со здоровьем и вы знаете, как обращаться с оружием, процесс будет лишь вопросом времени. А если возникнут трудности, юристы всегда готовы помочь", - подытожил эксперт.