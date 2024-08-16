Как получить "Доступные лекарства", если рядом нет аптеки: ответ НСЗУ

В Украине работает программа "Доступные лекарства", по которой препараты можно получить бесплатно или приобрести по сниженной цене. Получить лекарства можно в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, которые участвуют в программе реимбурсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Пациенты могут получить "Доступное лекарство" в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующие в программе реимбурсации. Однако в нСЗУ объяснили. случаи, когда в вашем городе или селе нет аптеки, которая отпускает "Доступные лекарства".

Что делать, если нет аптеки, которая отпускает "Доступные лекарства"

Проверить наличие аптеки, которая отпускает “Доступное лекарство” в вашем или ближайшем к вашему населенному пункту, можно на дашборде “Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту.

Если такой аптеки нет в вашем селе, то "Доступное лекарство" можно получить в любой аптеке, расположенной в ближайшем поселке или городе.

Врачи объяснили, что за необходимыми лекарствами можно поехать самостоятельно или попросить родных, соседей или знакомых.

Более того, отметим, что недавно появилась опция заказать "Доступные лекарства" Укрпочтой . Для заказа позвоните контактному центру Укрпочты по номеру 0 800 300 545 и следуйте подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Заметим, что наркотические препараты и инсулины не подлежат заказу и доставке по Укрпочте.

Также советуем жителям населенных пунктов, в которых нет аптеки, отпускающей “Доступные лекарства”, обращаться к местным властям с этим вопросом. Ведь местные власти отвечают, в том числе и за доступность медицины в общине и имеют возможности привлекать частный аптечный сектор в партнерства с государством", - объяснили в НСЗУ.