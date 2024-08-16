ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить "Доступные лекарства", если рядом нет аптеки: ответ НСЗУ

Украина, Пятница 16 августа 2024 00:52
UA EN RU
Как получить "Доступные лекарства", если рядом нет аптеки: ответ НСЗУ Фото: как получить "Доступное лекарство", если рядом нет аптеки (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине работает программа "Доступные лекарства", по которой препараты можно получить бесплатно или приобрести по сниженной цене. Получить лекарства можно в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, которые участвуют в программе реимбурсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Пациенты могут получить "Доступное лекарство" в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующие в программе реимбурсации. Однако в нСЗУ объяснили. случаи, когда в вашем городе или селе нет аптеки, которая отпускает "Доступные лекарства".

Что делать, если нет аптеки, которая отпускает "Доступные лекарства"

  • Проверить наличие аптеки, которая отпускает “Доступное лекарство” в вашем или ближайшем к вашему населенному пункту, можно на дашборде “Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту.
  • Если такой аптеки нет в вашем селе, то "Доступное лекарство" можно получить в любой аптеке, расположенной в ближайшем поселке или городе.

Врачи объяснили, что за необходимыми лекарствами можно поехать самостоятельно или попросить родных, соседей или знакомых.

Более того, отметим, что недавно появилась опция заказать "Доступные лекарства" Укрпочтой . Для заказа позвоните контактному центру Укрпочты по номеру 0 800 300 545 и следуйте подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Заметим, что наркотические препараты и инсулины не подлежат заказу и доставке по Укрпочте.

Также советуем жителям населенных пунктов, в которых нет аптеки, отпускающей “Доступные лекарства”, обращаться к местным властям с этим вопросом. Ведь местные власти отвечают, в том числе и за доступность медицины в общине и имеют возможности привлекать частный аптечный сектор в партнерства с государством", - объяснили в НСЗУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптеки Врачи
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций