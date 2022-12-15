Как оформить выплаты в єМалятко во время войны: пошаговая инструкция

Сервис єМалятко, где можно зарегистрировать ребенка и оформить выплаты, доступный онлайн и во время войны. Там родители новорожденного могут получить сразу несколько государственных услуг в зависимости от ситуации в семье.
В комментарии РБК-Украина руководитель Центрального управления Минюста Кирилл Миненко рассказал, как воспользоваться услугами сервиса во время действия военного положения.
Среди главных услуг єМалятко – регистрация рождения ребенка и помощь при ее рождении. До введения сервиса оформление услуг занимало несколько недель.
Дополнительные услуги єМалятко:
"Зарегистрировать место жительства ребенка нужно в течение трех месяцев со дня его рождения, однако во время войны эти сроки продлеваются. К тому же ребенок в возрасте до 14 лет может быть зарегистрирован только по месту жительства родителей (или одного из них)", – объясняет собеседник.
"При заполнении заявки "Помощь при рождении" можно выбрать фактическое место жительства получателя помощи. Это особенно важно, если получатель пособия является внутренне перемещенным лицом. Важно при избрании услуги для получения денежной помощи на банковскую карту необходимо иметь социальную карту", – добавляет Кирилл Миненко.
Размер компенсации с декабря 2021 года – 6 300 грн. За них можно приобрести детские вещи офлайн или в интернет-магазинах. Их список можно найти на сайте Министерства социальной политики.
Для оформления услуг можно подать заявление онлайн через портал "Дия", офлайн в ЗАГСе или через ЦНАП.
Чтобы установить факт рождения ребенка на оккупированной территории, нужно сделать несколько шагов. Требуется медицинское заключение и медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о), а также может быть справка произвольной формы без печати: ее выдает медик при отсутствии возможности заполнения свидетельства.
Независимо от места жительства (нахождения) заявителя при отсутствии оснований государственной регистрации рождения и смерти такие регистрации проводятся на основании решения суда.
Для рассмотрения дела в суде отдел ЗАГСа по просьбе заявителя составляет отказ в проведении государственной регистрации рождения. В нем излагает причины, почему регистрацию осуществить невозможно. Заявление об установлении факта рождения человека на временно оккупированной территории Украины можно подать в суд на территории Украины родителями, родственниками, представителями.
При рассмотрении дел во всех судебных инстанциях заявители освобождаются от уплаты судебного сбора. Дела установления факта рождения лица рассматриваются безотлагательно. В решении об установлении факта рождения лица обязательно должны быть указаны, установленные судом данные о:
Принятое судом решение по делам об установлении факта рождения ребенка подлежит немедленному исполнению. Копия судебного решения выдается участникам дела или безотлагательно направляется судом в орган ЗАГС по месту принятия решения, основанного для государственной регистрации и выдачи соответствующего свидетельства.
Напомним, в "Дии" переселенцы могут изменить адрес регистрации или сняться с учета.
Также в Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга". Электронная очередь пересечения границы заработала на пункте пропуска "Ягодин –Дорогуск".
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