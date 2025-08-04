Как выбирают, кто пройдет на бюджет в 2025: все о рейтингах и приоритетах

Сколько заявлений можно подать

Каждый поступающий может подать:

до 5 заявлений на бюджет - на открытые и фиксированные конкурсные предложения;

до 10 заявлений на контракт - на небюджетные конкурсные предложения.

Каждому заявлению необходимо присвоить приоритет от 1 до 15, где "1" означает наивысшую важность. Изменить приоритет после подачи заявления нельзя.

В 2025 году заявления на контракт также учитываются при формировании рейтинговых списков одновременно с бюджетными.

Как формируют рейтинговый список

Все поступающие распределяются в рейтинговых списках по категориям и источникам финансирования. В первую очередь учитываются те, кто:

имеет право на зачисление после индивидуального собеседования;

претендует на поступление по квоте-2;

имеет право на поступление по квоте-1;

участвует в общем конкурсе.

В рамках общего конкурса поступающих упорядочивают так:

по конкурсному баллу - от большего к меньшему;

по приоритетности заявления;

по наивысшей оценке по предмету, который имеет наибольший весовой коэффициент;

по результатам рассмотрения мотивационных писем - в случае одинаковых показателей.

В случаях, когда количество заявлений не превышает лицензионного объема, список упорядочивается по алфавиту.

Как работает автоматическая корректировка списков

После завершения этапа подачи заявлений в каждом вузе формируются рейтинговые списки по специальностям. Далее запускается алгоритм автоматической корректировки, который учитывает определенные поступающими приоритеты.

Поступающий получает рекомендацию на бюджет только по одному заявлению с самым высоким возможным приоритетом, а все остальные с более низким приоритетом автоматически аннулируются. Это позволяет "освободить места" для других абитуриентов с более низкими баллами.

Автоматическая корректировка продолжается до тех пор, пока все бюджетные места не будут заполнены. Если освобождается место по более приоритетному заявлению, система автоматически переводит поступающего туда, аннулируя предыдущую рекомендацию.

Если абитуриент не получил рекомендацию к зачислению из-за квалификационного минимума, но имеет высокий балл, ему могут предложить бюджетное место на такую же специальность в другом вузе - с аналогичным или чуть более низким проходным баллом.

Когда будет окончательный список

Финальные рейтинговые списки должны быть опубликованы до 6 августа 2025 года на сайте Вступ.ОСВІТА.UA. Абитуриенты, которые получат рекомендации на бюджет или контракт, должны до 18:00 9 августа выполнить требования к зачислению (подать оригиналы документов).

Кто этого не сделает - теряет право на поступление на бюджет в 2025 году, но сохраняет возможность поступления на контракт.

Сроки зачисления