Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей Тищенко

Какой "лук" выбрала Барановская

Главный акцент - шуба из экомеха

Центральным элементом образа стала объемная шуба рыжего цвета, имитирующая мех лисы. Модель имеет массивный воротник и широкие рукава, что создает выраженный объемный силуэт.

Насыщенный рыжий оттенок добавляет образу теплоты и статусности, выделяя его на фоне сдержанного городского окружения.

При этом выбор экомеха подчеркивает этичный подход к моде: роскошный вид сочетается с ответственностью перед природой.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Детали и аксессуары

Барановская удачно дополнила шубу классическими элементами, которые делают образ сбалансированным и завершенным.

Большая стеганая сумка Chanel из лакированной кожи и узнаваемым логотипом добавляет луку элегантности, а массивные солнцезащитные очки в стиле авиаторов усиливают эффект luxury lifestyle.

Черные кожаные перчатки добавляют практичности и строгости, а базовые светло-голубые джинсы и остроносые черные ботильоны визуально удлиняют силуэт, не перегружая образ.

Бывшая Тищенко показала тренды зимы 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Бьюти-образ

Прическа в виде гладкого низкого пучка позволяет сконцентрировать внимание на массивном воротнике шубы и лице. Сдержанный макияж в нюдовых тонах подчеркивает естественную красоту, не отвлекая от главного элемента "лука".

Барановская показала, как носить шубу из эко-меха (фото: instagram.com/allabonya)

Стиль

Образ Аллы Барановской выглядит дорого, сбалансировано и современно. Это наглядный пример того, как носить объемную шубу в городской среде, сочетая ее с простыми базовыми вещами, такими как джинсы и классическая обувь.

"Лук" демонстрирует, что тренд Mob Wife не обязательно означает чрезмерность - правильный выбор цвета, фактуры и аксессуаров позволяет выглядеть стильно и гармонично.

Барановская задает тренды (фото: instagram.com/allabonya)

