Как в Нормандии. Зеленский надеется, что союзники "совершат высадку" для помощи Украине

Украина надеется на "высадку союзников", как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия в честь 80 годовщины высадки союзников в Нормандии.
У главы государства во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине.
"Да, надеюсь", - ответил президент.
Напомним, 6 июня 1944 года военные Британии, Канады и США высадились в Нормандии (регион на севере Франции). Операция прошла удачно - союзникам удалось отбросить немецкие оккупационные войска, которые в то время контролировали Францию.
На побережье высадились более 150 тысяч солдат, такая операция стала крупнейшей высадкой морского десанта в истории.
Сегодня во Франции устроили торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В них, в частности, принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
У главы украинского государства сегодня также запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, который тоже находится на мероприятии.
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