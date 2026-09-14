Как "Нон-Стоп Украина" создает репутационные риски для бизнеса: расследование Forbes

Сотни дел и дополнительные вызовы для бизнеса

Как отмечается в материале, судебные обращения, публикации в соцсетях и открытые уголовные производства могут создавать для украинского бизнеса дополнительные репутационные и операционные риски, и все это даже без обвинительных приговоров.

Forbes Ukraine исследовал деятельность общественной организации "Нон-Стоп Украина", которая всего за семь месяцев 2026 года фигурировала почти в 1100 судебных постановлениях, подавая соответствующие жалобы. По оценке издания, речь идет о 800 отдельных делах и почти 340 компаниях.

Среди компаний, которые попадали в поле внимания вышеназванной ГО, Forbes называет представителей разных секторов - от оборонной промышленности и энергетики до ритейла, агробизнеса и фармацевтического рынка.

В материале упоминаются, в частности, МХП, ОККО, KAN, "Украинская бронетехника", "Аптека 911" и производитель дронов Vyriy Industries.

Собеседники издания объясняют, что проблема для бизнеса заключается не только в самом факте подачи жалобы. После появления судебных определений в открытых базах информация может попадать в системы проверки контрагентов. Поэтому банки, партнеры и клиенты могут и задают компаниям дополнительные вопросы, а предприятиям, хотят они этого или нет, приходится тратить время и ресурсы на объяснения.

Один из топ-менеджеров рассказал, что его компания месяцами объясняла партнерам, почему ее упоминают в материалах дел с довольно cерьезными обвинениями.

Другие собеседники отмечали, что подобный информационный фон потенциально усложняет банковский комплаенс, препятствует получению кредитов, открытию счетов за границей или участию в тендерах.

Давление через соцсети

Параллельно "Нон-Стоп Украина" активно работает в информационном пространстве. По данным Forbes, в Facebook и Telegram-канале организации публикуется в среднем около 20 сообщений в день, а 76% компаний, фигурирующих в судебных жалобах, также появляются в публикациях канала.

Некоторые собеседники Forbes говорили о возможном коммерческом характере отдельных информационных кампаний. Один из представителей бизнеса заявил о том, что получил предложение через посредника прекратить информационное давление за деньги. В то же время, журналисты подчеркивают: документально подтвердить связь такого посредника непосредственно с ГО и указанные суммы им не удалось.

Сама же ОО отрицает вымогательство средств. В ответе Forbes "Нон-Стоп Украина" заявила, что не получает денег за подачу жалоб, не требовала оплаты за прекращение обращений или публикаций.

Как бизнес защищает репутацию

Часть компаний уже пытаются защищать деловую репутацию через суд. Forbes приводит примеры Cofco, SkyUp и АО "Укрэнергомашины", которые добились признания отдельной информации ложной, а следующим действием - ее опровержения.

Таким образом, история вокруг ОО "Нон-Стоп Украина" выходит за пределы отдельных судебных споров и поднимает гораздо более широкий вопрос: как массовые обращения к правоохранителям и публичное распространение обвинений влияют на репутацию компаний еще до того, как их обоснованность установлена ​​судом.