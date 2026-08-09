Как назвать ребенка в Украине: в Минюсте ответили, есть ли запрещенные имена

Главное: Отсутствие запретов: В Украине нет списка официально запрещенных или разрешенных имен - родители могут выбирать как традиционные, так и редкие или иноязычные варианты.

В Украине нет списка официально запрещенных или разрешенных имен - родители могут выбирать как традиционные, так и редкие или иноязычные варианты. Основные ограничения: Ребенку можно дать не более двух имен.

Ребенку можно дать не более двух имен. Предупреждение Минюста: Ведомство не рекомендует использовать цифры или специальные символы, поскольку это создает проблемы при оформлении паспорта и других документов. Также призывают учитывать интересы ребенка, чтобы имя не стало причиной насмешек.

Ведомство не рекомендует использовать цифры или специальные символы, поскольку это создает проблемы при оформлении паспорта и других документов. Также призывают учитывать интересы ребенка, чтобы имя не стало причиной насмешек. Разрешение споров: Имя выбирают по общему согласию родителей, а в случае конфликта решение принимают органы опеки или суд.

Имя выбирают по общему согласию родителей, а в случае конфликта решение принимают органы опеки или суд. Правила смены имени: Родители могут изменить имя ребенку в ЗАГСе в течение первого года жизни или до 14 лет. С 14 лет для смены требуется согласие родителей, а с 16 лет подросток имеет право сделать это самостоятельно.

Кто выбирает имя ребенку

Согласно Семейному кодексу имя новорожденного определяется по общему согласию родителей. Если ребенок родился у матери, которая не состоит в браке, а отцовство не признано, право определить имя имеет мать.

Также закон предусматривает, что ребенку можно присвоить не более двух имен. Исключение возможно только тогда, когда это соответствует обычаям национального меньшинства, к которому принадлежат один или оба родителя.

Если родители не могут договориться по имени, спор разрешают орган опеки и попечительства или суд.

Существуют ли запрещенные имена

В ведомстве отметили, что украинское законодательство не содержит списка запрещенных или разрешенных имен. Родители могут выбрать как распространенное, так и редкое или иноязычное имя.

В то же время Министерство юстиции отмечает, что родительские права не могут реализовываться вопреки интересам ребенка. Именно поэтому при выборе имени следует учитывать, не станет ли оно причиной насмешек, унижения или других негативных последствий в будущем.

Также в Минюсте обратили внимание, что хотя закон прямо не запрещает использовать цифры, специальные символы или другие нестандартные обозначения, это может создать сложности при оформлении официальных документов, в частности, паспорта.

Когда можно изменить имя

В Министерстве пояснили, что в течение первого года после рождения родители могут обратиться в ЗАГС с заявлением об изменении имени, если во время регистрации не были учтены пожелания одного или обоих родителей.

До достижения ребенком 14 лет изменить имя также можно, если он фактически пользуется другим именем и отвечает его интересам.

Ребенок от 14 до 16 лет имеет право изменить собственное имя с согласия родителей или в других случаях, предусмотренных законом. По достижении 16 лет человек может сделать это самостоятельно.

В Минюсте добавили, что во время военного положения соответствующие заявления можно подать в любой отдел ЗАГС, работающий на подконтрольной Украине территории.