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Как направить защитников на лечение за границу: правительство обновило алгоритм действий

Фото: правительство обновило порядок направления защитников на лечение за границу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров обновил порядок направления украинских защитников в учреждения здравоохранения за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Так, военный может отправиться на лечение за границу при наличии:

  • заключения о необходимости направления на лечение за границу;
  • уведомления Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии о готовности конкретной страны - члена ЕС на бесплатной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности учреждения здравоохранения принять бойца на лечение.

Транспортировка военных, нуждающихся в лечении, к государственной границе организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Напомним, ранее правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Кабмин также разрешил выезд за границу морякам и представителям авиационной отрасли.

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