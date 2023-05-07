Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии

Одной из ключевых целей для Украины - разорвать так называемый сухопутный мост между Крымом и Россией. Для этого нужно "разрезать" российские войска и логистические пути в Запорожской области. Таким образом удастся изолировать оккупантов на полуострове.

Кроме того, Украина может сосредоточиться на юге и приложить усилия для освобождения Мелитополя. Также важной задачей остается освобождение Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

Аналитики предполагают, что ВСУ могли бы пойти и в Крым. Освобождение полуострова, по мнению авторов, возможно при военно-морских операциях и, возможно, даже высадке на пляже.

Российские войска готовятся к возможным действиям украинской армии. Об этом свидетельствуют многочисленные спутниковые снимки, где можно увидеть вырытые траншеи и окопы в Крыму.

По другим данным, Украина может начать атаки из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Также возможны атаки из Купянска Харьковской области. Это позволит освободить территорию Луганской области.

Другим вариантом было бы наступление на позиции россиян через Угледар в сторону оккупированного Мариуполя.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии WP сказал, что в идеале наступление ВСУ поможет не только уволить города и села, но и сможет "перерезать материально-технические цепи российских войск" и "уменьшить их наступательную способность".