Визы, деньги и программы. Как выбрать ВУЗ для обучения за границей

За рубежом есть много возможностей для обучения украинцев в местных университетах. Но зарубежное обучение отличается от украинского – в учебных программах, условиях поступления, оплаты и других моментах.

Как украинскому абитуриенту выбрать заведение высшего образования для обучения за рубежом и на что обратить внимание, в комментарии РБК-Украина рассказывает доктор экономических наук, профессор, проректор Киевского аграрного университета Иннола Новикова.

Рейтинги университетов и денежные расходы. Как выбрать ВУЗ за границей

Если украинский абитуриент принял решение о поступлении в иностранное учебное заведение, прежде всего нужно определить цели такого решения.

"У каждого своя мотивация. Кто хочет выехать за границу и получить возможность эмиграции, кто-то хочет усовершенствовать знание языка в стране-носителе. Другие считают, что иностранное образование поможет в будущей карьере. Могут быть и другие причины. В зависимости от них нужно определить основные требования к учебному заведению", – комментирует Иннола Новикова.

Также следует определиться с собственными предпочтениями, интересами, финансовыми возможностями, объективно оценить свой уровень знаний. Это поможет определить круг стран, которые будут рассматриваться как перспективные для вступления. Очень важно на этом этапе четко понимать, насколько похожую на менталитет страну абитуриент будет выбирать, насколько это вообще имеет для него значение.

Важный вопрос на начальном этапе – четкое понимание направления обучения, какая профессия интересует, какие ВУЗы специализируются на конкретных направлениях образования. На этом этапе обратите внимание на рейтинги университетов.

В мире есть несколько рейтингов для заведений высшего образования. Одни из самых известных:

рейтинг британского агентства Times Higher Education;

международный сравнительный рейтинг ЗВО U-Multirank;

академический рейтинг университетов мира (ARWU);

QS World University Rankings и другие.

Фото: Студенты в Бременском университете, Германия ( Getty Images )

"Нужно смотреть, насколько востребованы в мире выпускники конкретного заведения высшего образования. Стоит обратить внимание и на материальные возможности. Ведь, кроме платы за обучение, есть еще расходы на проживание, питание и прочее. Это если абитуриент не получил грант. Даже если обучение бесплатное или много программ получения грантов, самой стране или в городе могут быть высокие цены на жилье, продукты и другие нужды", – обращает внимание профессор.

Важный вопрос – условия поступления в университеты и требования для поступающих. На это следует обращать особое внимание. Во многих иностранных учебных заведениях процесс поступления стартует еще в начале учебного года, которому предшествует поступление.

"Почти каждый университет имеет свои особенности вступительных кампаний, поэтому к этому нужно серьезно отнестись и вникнуть во все детали. Для многих учебных заведений необходимо подтверждение знания иностранного языка. Надо четко знать, какие требования к сертификатам, какие документы о знании языка принимают, какой балл должен быть в сертификате при подаче документов и много других вопросов", – советует собеседница.

Нужно изучить и визовый вопрос, какие условия получения визы для обучения. Заранее надо выяснить также и условия проживания во время учебы и сколько это стоит. Обратите внимание, есть ли возможность проживать в общежитии при университете или колледже и какие там условия, как в целом учебное заведение регулирует вопрос проживания.

"В каждой стране – свои особенности, культура, менталитет. Надо заранее быть готовыми к разным ситуациям. Жизнь в каждой из стран отличается, поэтому перед окончательным выбором нужно очень хорошо все обдумать. Спросите тех, кто уже учился или учится. Не лишни мбудет съездить и посмотреть учебное заведение лично, пообщаться со студентами. Если такой возможности нет, пообщайтесь онлайн. И только после этого принимайте окончательное решение", – говорит Иннола Новикова.