Как минимизировать негативные последствия мобилизации для экономики – мнения бизнеса

Как минимизировать негативное влияние мобилизации на бизнес

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей убеждены, что для минимизации возможного негативного влияния мобилизации на бизнес нужно реализовать целый ряд мер. В частности, стоит провести четкий аудит отраслей экономики, которые не только сейчас имеют критическое значение, но могут стать такими со временем.

"Как пример – производство пороха для обороны, добыча лития для аккумуляторов, нефтегазовая переработка. Критериями важности должны быть показатели потенциальной пользы для экономики и обороны при условии, если предприятие начинает или развивает такое направление", – говорит президент УСПП Анатолий Кинах.

Также обязательно должно быть внедрено электронное бронирование и максимально упрощена его процедура.

В Независимой ассоциации банков Украины отмечают: важно избежать нынешнего недостатка процедуры бронирования от мобилизации, когда между окончанием периода предварительного бронирования работника и утверждением решения о следующем периоде бронирования проходит достаточно много времени, за которое его успевают мобилизовать на фронт.

По мнению главы комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам девелопмента, коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анны Лаевской, возможность бронирования должна предоставляться непосредственно представителям базовых строительных специальностей, а также сотрудникам бэк-офисов строительных компаний, поскольку они отвечают за своевременное выполнение обязательств перед инвесторами.

Исполнительный директор группы компаний FOMALGAUT Богдан Рублюк считает, что бронировать работников должны иметь возможность не только стратегически необходимые для оборонной способности предприятия, но и предприятия, важные для экономики страны, лидеры своей отрасли, лидеры областей.

По мнению гендиректора Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, для минимизации негативного влияния мобилизации на страховой рынок нужно, в частности, обеспечить бронирование руководителей всех небанковских финансовых учреждений и предоставить возможность бронировать критически важных сотрудников, таких как актуарии, внутренние аудиторы, IT-специалисты.

К сожалению, констатирует первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, абсолютно справедливую процедуру бронирования от мобилизации придумать невозможно. Вместе с тем должны быть минимизированы все потенциальные негативные последствия для бизнеса. Основное – должны быть четкие, понятные, прозрачные правила и критерии бронирования.