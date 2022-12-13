Как должна выглядеть победа Украины над Россией: результаты опроса украинцев

С начала полномасштабной войны России против Украины убежденность в том, что победой должно быть освобождение всех территорий Украины, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре). 9% украинцев выбрали вариант возвращения только тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля. При этом за продление боевых действий на территории РФ выступают не более 5%.

Кроме того, среди украинцев возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% - в 2019 году, до 53% - в 2022).

Отметим, что опрос проводилась соцгруппой "Рейтинг" в течение 20-21 ноября 2022 года. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, и тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности составляет не более 3,1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные уже освободили 1888 населенных пунктов. Однако почти столько находятся под оккупацией.

Между тем в Минобороны считают, что уже в начале зимы наши военные смогут вернуть Крым.

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