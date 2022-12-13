RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как должна выглядеть победа Украины над Россией: результаты опроса украинцев

Фото: 85% украинцев считают, что Украина победит и вернет все оккупированные территории (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Большинство украинцев (85%) убеждены, что Украина победит в войне против России и вернет себе все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос группы "Рейтинг".

С начала полномасштабной войны России против Украины убежденность в том, что победой должно быть освобождение всех территорий Украины, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре). 9% украинцев выбрали вариант возвращения только тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля. При этом за продление боевых действий на территории РФ выступают не более 5%.

Кроме того, среди украинцев возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% - в 2019 году, до 53% - в 2022).

Отметим, что опрос проводилась соцгруппой "Рейтинг" в течение 20-21 ноября 2022 года. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, и тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности составляет не более 3,1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные уже освободили 1888 населенных пунктов. Однако почти столько находятся под оккупацией.

Между тем в Минобороны считают, что уже в начале зимы наши военные смогут вернуть Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРейтинг