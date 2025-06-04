Как курс доллара влияет на цену бензина в Украине: ответ эксперта

Фото: цены на бензин на 80% зависят от курса доллара (Getty Images)

Цены на топливо в Украине формируются исключительно внешними факторами - курсом валют и глобальными котировками. Зависимость цены от доллара очень высока.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Чтобы было понятно, поскольку это важный фактор, каждая гривна в курсе доллара - это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива", - сказал он. Куюн напомнил, что сам мировой рынок работает в долларах. Но в евро установлен акцизный сбор на топливо. "Поэтому курс евро напрямую тоже влияет на цену, но не так существенно. Для цены на топливо колебания курса евро к доллару не критично", - добавил он.