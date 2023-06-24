Как купить билеты на дефицитный поезд Киев-Варшава: инструкция

Поезд из Киева в Варшаву – один из тех, на которые сложно купить билеты: их быстро раскупают, как только те появляются в продаже. С ноября прошлого года "Укрзализныця" полностью перевела продажи билетов на поезд №67/68 "Киев-Варшава" онлайн. Это сделали для предотвращения перепродаж. Впрочем, купить билеты на этот поезд все равно сложно.
Как купить билет на "дефицитный" поезд – в материале РБК-Украина.
Маршрут из Киева в Варшаву относится к направлениям повышенного спроса, говорит в комментарии РБК-Украина эксперт по железнодорожному транспорту и автор влога "Залізні Магістралі" Олег Васильев.
"Основная проблема заключается в ограниченном количестве вагонов европейского габарита. "Варшавский" поезд состоит из пяти вагонов, вмещающих по 30 человек. Общее количество мест в поезде – 150. При ажиотажном спросе этого недостаточно. Как известно, наличие дефицита порождает злоупотребления", – говорит он.
Хотя продажа билетов по этому направлению полностью переведена в онлайн, а количество мест в вагонах увеличили, люди продолжают "охотиться" за билетами и жалуются на отсутствие свободных мест.
"Недавно член правления "УЗ" Александр Перцовский сообщил, что продолжается работа с польскими коллегами по допуску на польскую железную дорогу обычных украинских вагонов. У них больший габарит, но могут ездить по евроколее после замены вагонных тележек на границе", – говорит собеседник.
Билеты на поезд "Киев – Варшава" доступны как на сайте "Укрзализныци", так и в ее мобильном приложении. Продажа билетов открывается в 08:00 за 20 суток до даты рейса (вам надо отсчитать 20 дней вперед от даты, когда вы покупаете билет).
Для групповых заказов есть специальный онлайн-канал. Официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений обслуживают исключительно в специализированной кассе. Там количество билетов ограничено, чтобы онлайн их могли приобрести все остальные пассажиры.
Лучше начинать искать билеты в ту же минуту, когда открылись продажи. Поскольку все билеты на конкретный день раскупают за 5-7 минут. На предыдущие дни билеты соответственно раскупают раньше, и найти их шансы минимальные. Для поиска билетов нужно выбирать направление Киев-Варшава Восточная, но не Варшава Центральная или Варшава Западная.
Цена одного билета на поезд Киев-Варшава составляет около 1700 грн.
Билеты можно зарезервировать на 15 минут. Если за это время вы их не оплатили, они возвращаются в продажу. Это еще один совет, если не успели купить билет в 8:00: в 8:15-8:17 могут появиться еще несколько билетов, которые не оплатили или передумали покупать.
Бывает так, что нужно купить билет на другой день. Их можно периодически мониторить, и, возможно, вам повезет. Это может произойти, если кто-нибудь вернет свой билет. Все возвращаемые билеты вводятся в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра. Поэтому есть шансы купить билеты и за день до поездки.
Количество билетов, которые можно приобрести на поезд "Киев-Варшава-Киев" онлайн в одни руки, ограничено 4 билетами на один заказ. Серии билетов покупать нельзя. Бот-аккаунты IT-система "Укрзализныци" будет блокировать автоматически и необратимо.
Напомним, "УЗ" отменила беспересадочный вагон в Вену: когда восстановят и что делать владельцам билетов.
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