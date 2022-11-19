"Днепр-1" одержал волевую победу над "Шахтером" и увеличил отрыв наверху Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Днепр-1" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Пихаленок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17

На стартовом отрезке поединка команды сменяли друг друга в контроле мяча. Но до реальных возможностей забить дело фактически не доходило. Как следствие, первый действительно голевой момент превратился в забитый мяч.

На 17-й минуте Мудрик получил сферу на средней дистанции от ворот, смело пошел на нескольких защитников и пробил низом из-за пределов штрафной. Мяч немного задел защитника, подпрыгнул перед Валефом, и бразильский кипер не смог парировать удар – 0:1.

Правда, радость "горняков" была недолгой. Уже через четыре минуты счет стал равным. Это Довбик с правого края штрафной зоны отпасовал на Гуцуляка, а тот продлил комбинацию передачей на дальний угол вратарской, где Пихаленок принял мяч и расстрелял ворота с нескольких метров.

До перерыва "спортклубовцы" организовали еще два момента для Довбика. В обоих случаях форвард сборной Украины бил головой. В первом эпизоде ​​Трубин вытащил мяч из нижнего угла, а во втором – мяч прошел рядом со стойкой.

Второй тайм активнее начал "Шахтер", но вперед вышли днепряне. На 53-й минуте Довбик продавил Матвиенко на линии штрафной на приеме мяча и с разворота классно пробил в ближний угол – 2:1!

"Горняки" пришли в себя через несколько минут и бросились отыгрываться. Прекрасную возможность получил Сикан, когда дончане отобрали мяч в центре поля, а Мудрик разогнал выпад гранда. Но нападающий на финише контратаки не смог переиграть Валефа.

Вскоре Мудрик нанес выстрел метров с 20-ти, но вратарь "Днепра-1" в этот раз отразил мяч в нижнем углу. "Спортклубовцы" могли развить успех в контратаке, но Михайличенко заблокировал побег Довбика на свидание с Трубиным.

В конце концов, хозяева удержали победный счет и увеличили преимущество над "горняками" в турнирной таблице. Теперь в активе "Днепра-1" 35 очков (13 матчей), а у дончан всего 27 пунктов (12 поединков).