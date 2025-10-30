RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как в Киеве будут выключать свет 31 октября: обнародованы графики

Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 31 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 31 октября, опять будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, 31 октября свет планируют отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет 17:30 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 16:00 до 17:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 5:00 до 7:00 и с 14:00 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 5:00 до 7:00 и с 14:00 до 17:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 3:00 до 6:30 и с 13:30 до 18:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 13:30 до 18:00.
 

Фото: графики отключений света в Киеве 31 октября (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями оккупантов остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с РФ.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглосуточно. При этом ограничения будут более жесткими.

ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключения света