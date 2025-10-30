Как в Киеве будут выключать свет 31 октября: обнародованы графики

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями оккупантов остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с РФ.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглосуточно. При этом ограничения будут более жесткими.