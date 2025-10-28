RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Как в Киеве будут отключать свет 29 октября: обнародованы графики

Иллюстративное фото: киевлян предупредили об отключениях света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 29 октября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 7 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, 29 октября свет планируют отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - свет будет весь день;
  • 1.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 14:00 до 17:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 16:30 до 20:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 16:30 до 20:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 20:00 до 22:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 20:00 до 22:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 10:00 до 12:00. 
 

Фото: графики отключений света в Киеве 29 октября (t.me/dtek_ua)

К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 29 октября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. При этом объемы применения ограничений могут менять в течение дня. 

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями противника остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергетическим объектам Украины, которые находится в областях, граничащих с РФ.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны - Чернигов на несколько дней оставался полностью без электричества. В Черниговской и Сумской областях продолжают действовать графики отключений света.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В результате таких атак в столице с 22 октября действуют графики почасовых отключений света.

