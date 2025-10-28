Как в Киеве будут отключать свет 29 октября: обнародованы графики

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Главными мишенями противника остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые элементы энергосистемы.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергетическим объектам Украины, которые находится в областях, граничащих с РФ.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны - Чернигов на несколько дней оставался полностью без электричества. В Черниговской и Сумской областях продолжают действовать графики отключений света.

Позже оккупанты расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В результате таких атак в столице с 22 октября действуют графики почасовых отключений света.